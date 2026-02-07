Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen ay narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda ekipler, 982 gram sentetik uyuşturucu, 248 gram toz esrar ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı makamlarca tutuklandı.

