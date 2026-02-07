Habertürk
Habertürk
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 16:29 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:29
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen ay narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyonlar düzenlendi.

        Yapılan operasyonlarda ekipler, 982 gram sentetik uyuşturucu, 248 gram toz esrar ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

