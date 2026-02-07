Habertürk
Habertürk
        Erzurum'da SUV tipi aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Erzurum'da SUV tipi aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Erzurum'da SUV tipi aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 18:06 Güncelleme: 07.02.2026 - 18:06
        Erzurum'da SUV tipi aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Erzurum'da SUV tipi aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Z.O'nun kullandığı 16 BKS 99 plakalı SUV tipi araç, Oltu ilçesi Sarısaz mevkisinde yol kenarındaki araziye girerek takla attı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan E.O. (27) yaralandı.


        Kazayı gören çevredekiler, yaralıları araçtan çıkardı.

        Yaralılardan E.O, sağlık ekiplerince Oltu Devlet Hastanesi'ne, sürücü Z.O. ise ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

