Erzurumspor FK-Atakaş Hatayspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u 3-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, gol yemeden kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.



Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok sayıda gol pozisyonuna girdiklerini belirterek, "Almamız, kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Gol yemeden bitirdiğimiz, bolca gol pozisyonuna girip değerlendiremediğimiz bir maç oldu. Atsaydık skor anlamında çok farklı olacaktı ama maç maçtır." dedi.



Oyuncuların iyi bir müsabaka çıkardığını ifade eden Özbalta, "En çok sevindiğim başka şey de bu tarz maçları ciddiye almaları. Bunlar aslında şampiyonluğu belirleyen maçlardır. Bu tarz maçlar çok çok önemli. Oyuncuların taktiklere uyması, çalışmaları sahada uygulamaları ve bulduğumuz goller gerçekten çok güzel. Hepimiz buradan mutlu ayrılıyoruz. Haftada 2-3 maç oynanıyor ve bütün takımlar zorlu periyottan geçiyor. Yorgunluk hissettik ama kazasız belasız atlattık." diye konuştu.



Özbalta, kalan maçlar hakkında da ise "Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Hikaye güzel gidiyor, sonunu güzel getirebilmek çok önemli. 7 maçlık bir periyot ve bu periyotta çok önemli müsabakalar oynanacak. Süper Lig veya bizim ligimizde son 4-5 maçta enteresan puan kayıpları olur. İnşallah biz onları yaşamadan istediğimiz, arzuladığımız şekilde ilk ikide bitirip şampiyon oluruz." değerlendirmesinde bulundu.









- Hatayspor cephesi



Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün de duran toplardan gol yediklerini anlatarak, şöyle konuştu:



"Oyun olarak düzeliyoruz ama bu ligin seviyesine baktığımızda bu tarz rakiplere karşı özellikle zorlu anlarımız daha fazla oluyor ama bugün her zaman kronik çözemediğimiz duran top zaafından iki gol yedik. Onun dışında oyuna ortak olduğumuzu düşünüyorum. Zaman zaman baskı altında kaldık, bunlar normal. Yabancı oyuncuları oynatmak zorundayız çünkü kadro genişliğimiz hiç yok. Hatayspor'a sezon kapanmadan galibiyetler izletmek istiyoruz. İki takımın oyuncularını tebrik ediyorum."

