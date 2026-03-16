Erzurum'da kamyon ile minibüs çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Erzurum'da kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.



Rahmi E'nin kullandığı 25 D 0683 plakalı minibüs, Tortum yolu Tarım Kredi Kooperatifleri deposu yakınlarında Sebahattin İ. idaresindeki 34 CUE 868 plakalı kamyonla çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle minibüs refüje devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücülerden Sebahattin İ. ile minibüsteki yolculardan Hatice Ö, Yurdagül G, Mehmet Akif T, Taşkın A, Mustafa B. ve Asiye K. sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

