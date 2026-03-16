Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da çok sayıda araç çatıdan düşen kar ve buz kütleleriyle hasar gördü

        Erzurum'da çatılardan düşen kar kütleleri nedeniyle kent genelinde çok sayıda araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 15:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da çok sayıda araç çatıdan düşen kar ve buz kütleleriyle hasar gördü

        Erzurum'da çatılardan düşen kar kütleleri nedeniyle kent genelinde çok sayıda araçta hasar oluştu.

        Kentte iki gündür artı derecelerde seyreden hava nedeniyle çatılarda biriken kar ve buzlar düşmeye başladı.

        Şehir genelinde bina altlarına park edilen araçların üzerine kar kütlelerinin düşmesi nedeniyle çok sayıda otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Son olarak Lalapaşa Mahallesi Yukarı Mumcu Caddesi'ndeki 7 katlı bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütleleri park halindeki 61 AGU 337 plakalı otomobilin üzerine düştü.

        Aracın ön camı kırıldı, tavanı çöktü.

        Birçok sosyal medya kullanıcısı da çatıdan düşen kar nedeniyle zarar gören araçları paylaşarak tehlikeye dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

