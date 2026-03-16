Erzurum'da çatıdan üzerine kar ve buz kütleleri düşen kişi ağır yaralandı
Erzurum'da 5 katlı binanın çatısından üzerine buz ve kar kütleleri düşen kişi ağır yaralandı.
Kazım Karabekir Mahallesi 50. Yıl Caddesi'ndeki 5 katlı Aziziye Yatılı Erkek Kur'an Kursu binası önünden geçen Poyraz Özoltulular'ın (35) üzerine çatıdan buz ve kar kütleleri düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özoltulular'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.