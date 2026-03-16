Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 275, Hakkari ve Ergan'da 270, Kartalkaya'da 240, Nemrut'ta 196, Sarıkamış'ta 187, Erciyes'te 179, Konaklı'da 158, Uludağ'da 146, Çambaşı'nda 98, Davraz'da 95, Murat Dağı'nda 89, Zigana ve Hesarek'te 70, Ilgaz'da 67, Kop Dağı'nda 65, Yalnızçam'da 58, Küpkıran'da 50, Kandilli'de 13, Gevaş Abalı ve Denizli'de 6 ve Akdağ'da 4 santimetre ölçüldü.



Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:



Merkez 16.03.2026 En düşük En yüksek Palandöken PB -5 0 Hakkari ÇB -10 0 Ergan PB -5 2 Kartalkaya P -5 6 Nemrut PB -4 0 Erciyes PB -2 5 Sarıkamış PB -4 2 Konaklı PB -5 0 Uludağ PB 2 9 Çambaşı PB -4 4 Davraz PB -5 6 Murat Dağı PB -6 8 Ilgaz ÇB -2 7 Hesarek PB -3 2 Kop Dağı ÇB -3 3 Yalnızçam PB -4 3 Küpkıran PB -2 3 Kandilli PB -3 4 Gevaş Abalı PB -1 4 Denizli PB -2 5

(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu)

