Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 275, Hakkari ve Ergan'da 270, Kartalkaya'da 240, Nemrut'ta 196, Sarıkamış'ta 187, Erciyes'te 179, Konaklı'da 158, Uludağ'da 146, Çambaşı'nda 98, Davraz'da 95, Murat Dağı'nda 89, Zigana ve Hesarek'te 70, Ilgaz'da 67, Kop Dağı'nda 65, Yalnızçam'da 58, Küpkıran'da 50, Kandilli'de 13, Gevaş Abalı ve Denizli'de 6 ve Akdağ'da 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|16.03.2026
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|PB
|-5
|0
|Hakkari
|ÇB
|-10
|0
|Ergan
|PB
|-5
|2
|Kartalkaya
|P
|-5
|6
|Nemrut
|PB
|-4
|0
|Erciyes
|PB
|-2
|5
|Sarıkamış
|PB
|-4
|2
|Konaklı
|PB
|-5
|0
|Uludağ
|PB
|2
|9
|Çambaşı
|PB
|-4
|4
|Davraz
|PB
|-5
|6
|Murat Dağı
|PB
|-6
|8
|Ilgaz
|ÇB
|-2
|7
|Hesarek
|PB
|-3
|2
|Kop Dağı
|ÇB
|-3
|3
|Yalnızçam
|PB
|-4
|3
|Küpkıran
|PB
|-2
|3
|Kandilli
|PB
|-3
|4
|Gevaş Abalı
|PB
|-1
|4
|Denizli
|PB
|-2
|5
(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.