        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 13:49 Güncelleme:
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 275, Hakkari ve Ergan'da 270, Kartalkaya'da 240, Nemrut'ta 196, Sarıkamış'ta 187, Erciyes'te 179, Konaklı'da 158, Uludağ'da 146, Çambaşı'nda 98, Davraz'da 95, Murat Dağı'nda 89, Zigana ve Hesarek'te 70, Ilgaz'da 67, Kop Dağı'nda 65, Yalnızçam'da 58, Küpkıran'da 50, Kandilli'de 13, Gevaş Abalı ve Denizli'de 6 ve Akdağ'da 4 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:

        Merkez16.03.2026En düşükEn yüksek
        PalandökenPB-50
        HakkariÇB-100
        ErganPB-52
        KartalkayaP-56
        NemrutPB-40
        ErciyesPB-25
        SarıkamışPB-42
        KonaklıPB-50
        UludağPB29
        ÇambaşıPB-44
        DavrazPB-56
        Murat DağıPB-68
        IlgazÇB-27
        HesarekPB-32
        Kop DağıÇB-33
        YalnızçamPB-43
        KüpkıranPB-23
        KandilliPB-34
        Gevaş AbalıPB-14
        DenizliPB-25

        (PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        27 milyar dolarlık AI altyapı anlaşması
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        İnsansız hava aracında Türk-İtalyan iş birliği: Üretim nisan ayında başlıyor
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Geceye damga vurdu
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Alevler içinde kaldı
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Kırmızı kart doğru mu?
        98. Oscar Ödülleri'ne One Battle After Another damgası
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        İngiliz üniversitesinde menenjit salgını! 2 kişi öldü

