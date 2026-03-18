Erzurum'da sağlıkçılar iftarda "koca çınarların" gönlünü kazandı

Erzurum'da İl Sağlık Müdürlüğünce "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla düzenlenen iftar programında, evde bakım hizmeti alan yaşlılar moral depoladı.



İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörlüğünce, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle program düzenlendi.



Bu kapsamda Evde Sağlık Hizmetleri'nden faydalanan yaşlıları evlerinde ziyaret eden sağlıkçılar, ulu çınarların geçmişten günümüze taşıdıkları anıları dinledi.



Yaşlılar, aldıkları sağlık hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.



Daha sonra yaşlılar, İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen iftar programına getirildi.



Sağlık çalışanlarıyla aynı sofranın paylaşıldığı programda İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, yaşlılarla yakından ilgilendi.



Burada konuşan Bedir, ulu çınarlara hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını, ulu çınarların sadece Yaşlılar Haftası'nda değil her zaman hatırlanması gerektiğini söyledi.



Koca çınarların toplum hayatındaki yeri ve önemine dikkati çeken Bedir, "Yaşlılarımız, dünü bugüne bağlayan kültürümüzü, tecrübeyi ve milli değerlerimizi yarınlara taşıyan en kıymetli hazinelerimizdir. Bizler, büyüklerine saygıyı ve hürmeti baş tacı eden bir medeniyetin mensuplarıyız. Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörlüğümüz aracılığıyla, kıymetli büyüklerimizin sadece tıbbi ihtiyaçlarında değil, şefkat ve muhabbet bekledikleri her anlarında yanlarında olmaya büyük özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.



Ramazan ayının bereketli iftar sofrasında, hayatlarının en güzel ve en bilge çağını yaşayan ulu çınarlarla aynı sofrada bir arada bulunmanın tarifsiz onurunu yaşadıklarını dile getiren Bedir, "Yaşlılarımızın gülen gözlerini görmek ve hayır dualarını almak, sahada fedakarca görev yapan tüm sağlık ordumuzun en büyük motivasyon kaynağıdır. Bu vesileyle 18-24 Mart Ulusal Yaşlılar Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm büyüklerimize sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler diliyor, Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." diye konuştu.



Program, hediye verilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.



