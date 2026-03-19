Erzurum'da aç kalan tilki evin önüne kadar geldi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bir evin önüne gelen tilkiye, vatandaşlar ekmek verdi. Kentte özellikle kırsal kesimlerde yoğun kar nedeniyle yaban hayvanları beslenmekte güçlük çekiyor. Aç kalan bir tilki, Şenkaya ilçesi Değirmenlidere Mahallesi'nde müstakil bir evin önüne kadar geldi. Vatandaşların pencereye bıraktığı ekmeği yiyen tilki, bir süre çevrede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

