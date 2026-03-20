Ardahan ve Kars'ta kar, Erzurum'da karla karışık yağmur etkili oldu
Ardahan ve Kars'ta kar, Erzurum'da ise karla karışık yağmur etkili oldu.
Ardahan'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Yağışla birlikte beyaza bürünen kentte, soğuk hava da etkili oldu.
Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
- Kars
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi.
İlçede gece başlayan ve aralıklarla devam eden karla, caddeler, sokaklar ve sarıçam ormanları beyaza büründü.
Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Vatandaşlardan Reşat Güneş, AA muhabirine, "Güzel bir bayram sabahına Sarıkamış'ımızın her zamanki gibi güzel kar yağışıyla uyandık. Allah, bütün İslam aleminin bayramını mübarek eylesin." dedi.
Bölgede Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
- Erzurum
Erzurum'da ise karla karışık yağmur görüldü.
Sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini karla karışık yağmura bıraktı.
Soğuk hava yüzünden bazı yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.