Avrupa'da ilki başaran sürat patenci İlyas Karadağ'ın yeni hedefi EYOF

MUHAMMET MUTAF - Kısa kulvar sürat pateninde (short track) Avrupa Kupa Finali'nde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olan İlyas Karadağ'ın yeni hedefi, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) başarılı olmak.



Ablası Derya Karadağ'ı örnek alarak Erzurum'da sürat patenine başlayan 16 yaşındaki milli sporcu, Türkiye'nin yanı sıra Çekya, Polonya, Bulgaristan ve Macaristan'daki yarışmalarda birincilik kürsüsüne çıkma başarısını gösterdi.



Katıldığı yarışmalarında elde ettiği derece ve aldığı kotayla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Short Track Avrupa Kupası Final'inde mücadele eden İlyas Karadağ, 1500 metrede birinci, 500 metrede ikinci, genel klasmanda da birincilikle 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.



Gelecek vaat eden sporculardan biri olarak gösterilen İlyas, bu başarısıyla Avrupa Kupa Finali'nde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.









- "Çok başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ediyorum"



İlyas Karadağ, AA muhabirine, daha önce futbol, judo ve tenis gibi sporlarla uğraştığını söyledi.



Yaklaşık 10 yıldır short track branşı ile ilgilendiğini anlatan İlyas, şöyle konuştu:



"Bugüne kadar gerek Türkiye, gerekse Avrupa olsun katıldığım yarışmalarda altın madalyalarla döndüm. Avrupa'da katıldığım yarışmaların amacı sene sonunda Avrupa Kupası Finali oluyor ve ilk 8'e girmek gerekiyor. Her sene ilk 8'in içerisine rahat bir şekilde girip Avrupa Kupası Finali'ne kota alabiliyorum. Bu sene de Avrupa Kupası Finali vardı. Bu benim ikinci katılışım ve bu yarışmaya katılmak için kota yarışmaları oluyor. Onlarda kotamı elde edip yarışmaya katıldım. Haftanın 6 günü çift antrenmanla sabah akşam çalıştık. Yaklaşık 1 yıldır bu yarışma için çalışıyordum. Zor bir süreçti. Zor antrenmanlarda oldu ama asla pes etmedim ve hedefime tam gaz devam ettim."



İlyas Karadağ, Avrupa Kupası Finali'nde 500, 1000 ve 1500 metrede yarıştığına değinerek, "1500 metrede birincilik elde ettim, tarihte bir ilki başardım. 500 metrede de gümüş madalya kazandım. Orada da bir madalya kazanarak tarihte bir ilki elde ettim. 1000 metrede en önde giderken bir talihsizlik yaşandı. Son iki tur kala patenimiz attı, düştüm ve sonuncu oldum ama toplam puanda da birinci olarak yine bir tarih yazdım." ifadelerini kullandı.



Kazandığı başarıdan dolayı mutlu olduğunu aktaran milli sporcu, şunları kaydetti:



"Hedefimin peşinden giderek, pes etmeyerek başardım. Gururlu hissediyorum. Ülkemi gururlandırdığım için çok mutluyum. O an tabii ki Türk bayrağını yabancı bir ülkede dalgalandırmak çok büyük bir gurur. Çok sevinçliydik, o anda güzel hissediyorduk. İlk olmak benim için çok büyük bir anlam ifade etti. Anlatılmaz yaşanır denilebilir bu duyguya. Bu ilki başardığım için gururluyum ve bir daha katılacağım yarışmalarda da ilki elde etmek istiyorum. Önümüzde dünya gençler şampiyonları ve kupaları var. Şu andaki en büyük hedefim seneye yapılacak olan EYOF."









- Antrenör Mükerrem Deniz: "Şaşırmadık, İlyas'tan beklentimiz vardı"



Short Track Milli Takım Antrenörü Mükerrem Deniz ise yaklaşık 3 yıldır İlyas Karadağ ile çalıştığını belirtti.



İlyas'ın çok hırslı, çalışkan ve efendiliğiyle ön plana çıkan sporculardan biri olduğunu belirten Deniz, "İlyas, antrenmanlarda 'of' demeyen sporcularımızdan birisi. Bu yüzden onunla çalışmaktan çok mutluyum. Antrenmanlarda gösterdiğimiz tekniği, antrenmanın içeriğini tamamen yapan sporcumuz." ifadelerini kullandı.



Milli sporcunun başarılarına değinen Deniz, şunları söyledi:



"İlyas, Avrupa'ya büyük bir adım attı. Doğu ve Batı Avrupa dediğimiz sporcularla karşılaştı. Batı Avrupa dediğimiz sporcular çok yetenekli sporcular ve İlyas bunlar arasından birinci olarak çıkmayı başardı. Gerçekten İlyas bizim gurur kaynağımız oldu. Avrupa Kupası Finali'nin ilk altın madalyası olduğu için İlyas, artık Avrupa ve dünyada parmakla gösterilmeye başlandı. İlyas'ın bu başarısı diğer sporcular için de gerçekten dudak ısırttı. Hiç beklemedikleri bir anda Türkiye'nin ortaya çıkması çok büyük bir mutluluk verdi. Biz de bunu İlyas'ın sayesinde dünyaya duyurmaya çalıştık. İlyas'ı biz oraya favori olarak gönderdik. Amacımız İlyas'ın orada birinci olmasıydı. Şaşırmadık, zaten İlyas'tan beklentimiz vardı. Çünkü umut vaat eden bir sporcu olduğu için biz İlyas'tan bu başarıyı bekliyorduk. Şimdi en büyük amaçlarımızdan birisi 2027 EYOF. İlyas'ın şu an en büyük hedefi orası."



