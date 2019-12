Vali Memiş: “Tek derdimiz istihdam sağlamak”

Erzurum Valisi Okay Memiş, “Bir kardeşimize nasıl helal yönden istihdam sağlarız onun derdindeyiz. Biz boğazından bir gram haram lokma geçirmeyen kamu görevlileriyiz” dedi.

"8. Erzurum Kariyer ve İstihdam Fuarı" etkinliği, Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde yapılan törenle açıldı.

Programa; Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan program da bir konuşma yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları gününü kutladı.

Tekstilkent projesi kapsamında yapılan fabrikalarda ağırlıklı olarak kadınların çalışacağının altını çizen Vali Memiş, Fabrikadalar da kreşlere kadar için birçok ayrıntıyı düşündüklerini söyledi.

Yapılan fabrikalarla yetinmeyeceklerini ve yeni fabrikalarında en kısa sürede temellerini atacaklarını ifade eden Vali Memiş, “Kar yağmasına rağmen, projelerini ve ihaleleri bitirip, nisan ayında yeni fabrikaların temellerini atacağız. Biz sanayicinin parasının cebinde kalması için fabrikayı yapıp, elektrik, su altyapı, doğalgazını da bitirerek teslim ediyoruz. Devletin sunduğu teşvikler sayesinde batıdaki bir fabrikanın yarı fiyatına işinizi kurabiliyorsunuz. Biz sanayicinin yanındayız. Daha çok fabrika yapıp insanlarımıza iş kapası açma peşindeyiz” diye konuştu.

“Devletin bir Türk lirasını dahi israf etmiyoruz” diyen Vali Memiş “Bu memlekette bir tek kardeşimize helal yoldan nasıl istihdam sağlarız onun derdindeyiz.” dedi.

Vali Memiş, şöyle devam etti: “Laf değil iş üretmeye gayret ediyoruz. Biz boğazında bir gram haram lokma geçirmeyen kamu görevlileriyiz. İnşallah en son milletvekillerimizle yaptığımız toplantıda en az 10 fabrikanın da yapılması konusunda karar aldık. Büyük bir emek sarf ediyoruz. Erzurum Türkiye’nin tekstil merkezlerinden biri olacak. Bu hayal değil, Allah’ın izniyle göreceksiniz. Bu konuda emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve herkese çok teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Vali Okay Memiş ve protokol yetkilileri tarafından açılış kurdelesi kesilerek, standlar gezildi.

