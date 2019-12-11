Aşkale Belediyesinden kitap jesti

Aşkale Belediyesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 8. sınıfların yıl sonunda girecekleri ve gelecekleri ile alakalı en önemli sınavlardan biri olan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sınavlarına hazırlanmaları için Hazırlık Kitapları hediye etti.

Aşkale İbrahim Polat ilköğretim okulunda gerçekleşen kitap dağıtımına İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, İl ve İlçe Meclis üyelerinin yanı sıra Milli Eğitim Şube Müdürleri katılım sağladı.

Projesi ve Kaynağı Aşkale Belediyesine ait olan Hazırlık kitapları 8.sınıflardaki öğrencilere tek tek hediye edildi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye ile her zaman uyumlu bir çalışma sergilediklerini belirtirken Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış'a yapmış olduğu Jestinden dolayı teşekkür etti.

Aşkale Belediye Başkanı Yaptırmış ise konuyla alakalı yaptığı açıklamada "Hayal kurmak için değil hayat kurmak için bu memlekete sözümüz var. 8. sınıf öğrencilerimiz, geleceklerini şekillendirecekleri hayatlarına yön verecek oldukları en önemli sınavlardan ilkine girecekleri LGS sınavlarına bir nebzede olsa katkı sağlamak istedik” dedi.

Başkan Yaptırmış konuşmasının devamında en büyük arzularının Aşkale ilçesinde eğitimi destekleyerek başarı çıtasını doruğa çıkarmak olduğunun altını çizdi.

ERZURUM 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:49

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