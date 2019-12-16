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Başkan Karataş, Uzundere'de vatandaşlarla buluştu

İHA

Başkan Karataş, Uzundere'de vatandaşlarla buluştu

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Uzundere ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya gelerek onların istek, dilek ve temennilerini dinledi.
Başkan Karataş Uzundere’li vatandaşlarla sohbet ederek Uzundere Belediyesi’nin hizmet ve çalışmaları hakkında vatandaşın görüşlerini alıp taleplerini dinledi. Başkan Karataş “MHP Genel Başkanımız bilge liderimiz Devlet Bahçeli, MHP Erzurum milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Kamil Aydın, İspir ve Uzundere ilçelerimizde yapılan her çalışmayı yakinen takip edip çok önemsemektedirler. Bizde Genel Başkanımız ve sayın milletvekilimiz ve teşkilatımız olarak Belediyelerimizin çalışmalarını her zaman takip edip verilen hizmetten vatandaşlarımızla sık sık yaptığımız ve yapacağımız istişare toplantılarında ele alıp gördüğümüz eksikliklerde yakinen çözüm odaklı takipçisi olacağız. Biz her zaman sizlerin yanındayız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Uzundere ve İspir ilçelerimizde Belediye başkanlarımızın çalışmalarını takdire şayan olduğunu vatandaşlarımızdan güzel tepkiler aldığımızı belirtir, her iki belediye başkanıma da başta sayın Genel Başkanım olmak üzere sayın milletvekilim ve teşkilatım adına tebrik ve teşekkürlerimi iletirim. Seçim sürecinde vermiş olduğumuz sözlerin daima arkasında olacağız. Her zaman sizlere daha iyi hizmet verebilmek için daima her işin en iyisini en güzelini yaparak görevimizi layıkıyla yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Halka hizmet etmenin Hakka hizmet etmek olduğunu daima kendimize şiar edinmişiz. Bunun içinde gece gündüz tatil demeden çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz'' dedi.
Başkan Karataş daha sonra MHP Uzundere ilçe binasına geçerek MHP Uzundere ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu üyeleri, MHP Uzundere Belediye başkanı MHP Uzundere Meclis üyeleri ile istişare toplantısı yaparak vatandaşların istek, dilek ve şikâyetleri hakkında istişare edip yapılacak hizmetler hakkında bilgi aldı.

ERZURUM

16 Aralık 2019 Pazartesi

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