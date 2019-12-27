TYB Erzurum Şubesi’nden Ömer Seyfettin’e vefâ

Türkiye genelindeki şubeleriyle kültür ve sanatın nabzını tutan Türkiye Yazarlar Birliği, 42. yılını geride bırakırken faaliyetleriyle de göz doldurmaya devam ediyor.

Kültürel faaliyetlerine hız kesmeden devam eden TYB Erzurum Şubesi de önemli bir yarışmaya daha ev sahipliği yapacak.

Vefatını 100.yılında Ömer Seyfettin’i Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hikâye yarışması ve panellerle anmaya hazırlanan ve çalışma başlatan TYB Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Kafkas göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 1884 yılında Gönen’de doğan Ömer Seyfettin, Türk Edebiyatı’nın en büyük hikâyecilerinden birisidir. Kısacık ömrüne unutulmayan eserler sığdıran Ömer Seyfettin, hem asker, hem öğretmen, hem de yazar kimliğiyle de ön plana çıkmış önemli bir şahsiyettir. Selanik’te yayınlanan ‘Genç Kalemler’ dergisindeki yazılarıyla ünlenen ve ‘Yeni Lisan’ adlı yazısıyla da Milli Edebiyat akımını başlatan Ömer Seyfettin, bir şiir, üç roman, on hikâye ve dört inceleme eseriyle edebiyatımızda iz bırakan önemli yazarlardan biri olmuştur. Eserleriyle insanımızı etkileyen ve ‘Avrupa’yı gözünüzde büyüterek kendi güzelliklerinizi görmüyorsunuz!’ diyerek bize, bizim güzelliklerimizi gösteren bu değerli isim, 6 Mart 1920 yılında aramızdan ayrılmıştır.

Vefat ettiğinden bile kimsenin haberi olmayan, cesedi tıp öğrencilerince kadavra olarak kullanılan bu bahtsız yazar; Cumhuriyet’in kurucu fikirleri ile en çok okunan yazarlar arasındadır.

TYB Erzurum Şubesi olarak bizler de bir vefa örneği sergileyip, bu mümtaz şahsiyeti, vefatının 100. Yıl dönümünde panel ve hikâye yarışmasıyla anacağız. Bu yarışmadaki amacımız, gençlerimizi kendi değerlerinden haberdar etmek ve bu değerlerin eserlerini gençlerimizle buluşturabilmektir. Bu anlamlı programa destek olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

“Vefatının 100. Yıl Dönümünde Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması” na yönelik detaylı bilgilerin okullara resmi yazıyla ulaştırıldığı belirtildi.

Ayrıca konuyla ilgili bilgilere, kurumların internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından başvuru şartlarına ulaşılabileceği kaydedildi.

ERZURUM 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:58

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