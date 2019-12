Vali Memiş’ten Sekmen ve Özakalın’a teşekkür

Erzurum’da yatırım yapmak isteyen yerel ve ulusal müteşebbislerin yeni adresi olan 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin (2. OSB) müteşebbis heyeti, bölge müdürlüğü binasında bir araya gelerek bugüne kadar yapılan ve yeni yılda yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdi.

Vali Okay Memiş başkanlığında toplanan 2. OSB Müteşebbis Heyeti, yapılan çalışmalar hakkında Bölge Müdürü Fırat Karakaya’dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Toplantı sonunda Müteşebbis Heyet Başkanı Vali Okay Memiş tarafından, 2. OSB’deki çalışmalara sağladıkları önemli katkılardan dolay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı ve Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın’a teşekkür plaketi verdi. 2. OSB’nin yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale gelebilmesi için gerek Büyükşehir Belediyesi’nin, gerekse ETSO’nun üstün bir çaba gösterdiğini kaydeden Vali Memiş, “Değerli katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e ve ETSO Meclis Başkanımız Sayın Saim Özakalın’a heyetimiz ve şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Gerçekten bugüne kadar özverili bir şekilde, şehrimizin ekonomisi ve sanayi altyapısının geliştirilmesi adına 2. OSB’nin faaliyete geçirilmesi için büyük bir çaba gösterdiler. İnşallah önümüzdeki dönemde de hep birlikte mevcut yatırımlara yenilerini ekleyip, şehrimizin üretimine ve istihdamına katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Vali Okay Memiş’in elinden plaketini alan ETSO Meclis Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın ise, “Bu plaketi heyetimiz, Odamız ve burada yatırım yapan müteşebbislerimiz adına alıyorum. Çalışmalarımızda her zaman Sayın Valimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük desteklerini gördük, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün eğer bir şeyleri başarmanın mutluluğunu yaşıyorsak; bu elbirliği, gönül birliği yaptığımızdan ve şehrimizin hepimizin ortak paydası olmasından kaynaklanıyor” dedi.

Erzurum’da yatırım yapmak isteyen herkese 2.OSB’nin kapılarının ardına kadar açık olduğunu ifade eden Özakalın şunları söyledi; “ETSO olarak, yatırım yapmak için şehrimize gelecek her müteşebbisin sekreteryasını yapmaya hazır olduğumuzu her defasında dile getiriyoruz. Sayın Valimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın 2. OSB için harcadıkları mesaiyi, çabaları ve bu yöndeki heyecanlarını görünce bizim de cesaretimiz ve gayretimiz artıyor. Bölgede 2. Etap çalışmalarını da tamamlamak ve yatırımcılarımızın istifadesine sunmak için durmadan çalışıyoruz. Burada yapılacak yatırımlar şehrimizin en büyük sıkıntılarından biri olan istihdama ve göçe çare olacaktır. Özellikle yakında faaliyete geçecek olan Tekstilkent istihdama ciddi katkılar sunacak. Oda olarak biz de sektörün kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla ABİGEM’le birlikte bir proje yürüteceğiz. Yine Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte düzenlediğimiz ve ileride yenilerini düzenleyeceğimiz istihdam fuarlarıyla da işsiz vatandaşlarımızın iş imkanına kavuşmalarına vesile olmaya devam edeceğiz.”

Özakalın, 2. OSB’nin yatırımcılar için cazibe merkezi olması için çalışmaya, çabalamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

2. OSB’NİN ÖZETİ

Kuruluş protokolü 2001 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na onaylattırmak suretiyle tüzel kişiliği tescil ettirilen 2. OSB, ErzurumPasinler Karayolu’nun 5. kilometresinde 216 hektarlık alanda iki etapta yapılması planlandı. 50 hektarlık 1. Etap, 220 bin metrekarelik sanayi parseline sahip toplam 42 parselden, 166 hektarlık 2. Etap ise; 1 milyon metrekarenin üzerinde sanayi parsel alanına sahip 43 parselden oluşuyor. 1. etap altyapı çalışmaları 2017 Haziran ayı itibariyle tamamlandı. 1. etapta bulunan 42 sanayi parseli kesin tahsisleri 2017 yılında yapıldı. 1. Etap ta Tekstilkent’in haricinde yer alan 32 yatırımcının, toplam yatırım tutarı 210 milyon lira olup, 1.100 kişilik istihdam hedefleniyor.

Yine 1. Etap'ta (Tekstilkent haricinde) yapı malzemesi sektöründe 9 firma, gıda sektöründe 10 firma, elektrik malzemesi sektöründe 3 firma, PVC, ısıcam, alüminyum üretimi sektöründe 4 firma, ilaç sektöründe 2 firma, geri dönüşüm sektöründe 1 firma, makina ve makina elemanları sektöründe 2 firma ve kozmetik ürünleri sektöründe 1 firma yer alıyor.

Yönetim kurulunun yoğun girişimleri ile; ortalama büyüklükleri 25 bin metrekare olan 43 parselden oluşan 166 hektarlık 2. Etap’ın imarı ise, 2017 yılı başında Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylatılarak parsel tapuları hazır hale getirildi. 2017 Yılı Haziran ayı itibariyle 2. Etap altyapı projeleri hazırlattırıldı ve ihale süreci tamamlandı. 12 Haziran 2018 tarihinde 34 milyon 906 bin 740 lira keşif bedeli ile ihalesi yapılan 2. Etap’ın yer teslimi, 23 Temmuz 2018’de ihaleyi kazanan firmaya yapıldı. 2. etap da bugüne kadar 26 firmaya ön tahsis yapıldı.

2. OSB BİLİM TEKNİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2 Bin 40 öğrenci Kapasiteli 2. OSB Bilim Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde; 62 Derslik, 7 atölye ve 3 laboratuvar bulunuyor. 12 bin metrekarelik alan üzerinde 7 Bin 500 metrekare kapalı alana sahip temel lise eğitimine ilave olarak; ‘Yenilenebilir Enerji Sistemleri’, ‘ElektrikElektronik Sistemleri’, ‘Gıda Teknolojisi’ ve ‘Kimya Teknolojisi’ alan dersleri veriliyor.

TEKSTİLKENT

Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 6. Bölge teşvikleri kapsamında yer alan 2. OSB sınırları içinde asgari 2000 kişiyi istihdam etmeye yönelik 4 adet tekstil fabrikası inşaat çalışmaları devam ediyor. Fabrikaların her birinin 4360 metrekare kapalı alanı olup, planlama aşamasında sektör temsilcilerinin fiziki ihtiyaç talepleri alınmış içerisinde, idari birimler, kreş, yemekhane, showroom, toplantı odası, mescit ve malzeme depoları başta olmak üzere ihracat için gerekli tüm altyapıya sahip şekilde tasarlandı.

İş Kur ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte nitelikli personelin yetiştirilmesi amacı ile işbirliği yapılarak, personel konusunda gerekli destek ve teşvikler sağlanacak.

