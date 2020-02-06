Köy okuluna yardıma giden Off-Road ekibi yolda mahsur kaldı

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Erzurum’da ‘minik eller üşümesin’ projesi kapsamında köy okullarına yardım götürmek isteyen Macera OffRoad Kulübü üyeleri, kar ve tipinin etkisiyle yolda mahsur kaldılar.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Macera OffRoad Kulübü tarafından ‘minik eller üşümesin’ denilerek köy okullarındaki çocuklara mont ve bot yardımı götürmek isteyen kulüp üyeleri altlarındaki 4x4 araçlarla Pasinler ilçesin Karavelet Mahallesi'nde mahsur kaldı.

Kulüp üyelerinin uzun uğraşları sonucu saplandıkları kar kütlesinden çıkarılamayan araçları Kulüp Başkanı Lokman Toptaş’ın ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince kar makineleri ile çıkarıldı.

Bulundukları yerden kurtarılan kulüp üyeleri iş makinelerinin yolları açması üzerine bölgede bulunan köy okullarına giderek öğrencilere yardımda bulundular.

ERZURUM 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:47

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