Erzurum İş Geliştirme Merkezi Projesinin sözleşmesi imzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında finanse edilen ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)’nın koordinasyonunda Erzurum Valiliği’nin proje yürütücüsü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 2.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün ise proje ortağı olarak yer aldığı Erzurum İş Geliştirme Merkezi (Girişimpark) projesinin sözleşmesi Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen’in katılımıyla imzalandı.

Toplam 8,25 milyon TL’ye mal olacak projenin 7 milyon TL’lik kısmı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 1,25 milyon TL’lik kısmı ise Erzurum Valiliği tarafından karşılanacak.

Erzurum İŞGEM Projesi ile 2.Organize Sanayi Bölgesi’nde her biri küçük ve orta ölçekli girişimcilere tahsis edilmek üzere 2 adet iş geliştirme merkezi inşa edilecek ve toplamda 26 adet işlik (atölye) İçerisinde 150, 250 ve 500 metrekarelik atölyelerin yer alacağı iş geliştirme merkezleri üretim yapmak isteyen girişimcilere cüzi bir bedel üzerinden tahsis edilerek OSB’nin sağladığı cazip teşvik ve yatırım ortamının da katkısıyla girişimcilerin zorlu geçen başlangıç süreçlerini başarılı bir şekilde atlatarak büyümelerine ve yarının örnek işletmeleri olmalarına ön ayak olmak modern üretim/pazarlama teknikleriyle ulusal ve uluslararası arenada rekabet edebilmelerini sağlamak hedefleniyor.

İŞGEM bünyesindeki girişimcilere atölye (işlik) tahsisinin yanı sıra girişimcilerin ihtiyacı olan iş planlarının hazırlanması, hedef pazar analizlerinin yapılması, pazarlama stratejilerinin ve işletme el kitaplarının hazırlanması, işletme sahiplerinin ve çalışanlarının girişimcilik, muhasebe, finansal analiz, insan kaynakları, üretim ve pazarlama teknikleri, markalaşma, finansmana erişim, ihracat, lojistik, maliyet yönetimi, satış kanalı geliştirme, fikri mülkiyet hakları, kalite yönetimi, proje hazırlama ve proje yönetimi, eticaret gibi çağımızın gerektirdiği güncel konularda periyodik olarak eğitilmesi ve danışmanlık sağlanması da amaçlanıyor.

Her biri 4.000 m2 kapalı alana sahip İŞGEM’lerin bir tanesi daha küçük ölçekli girişimciler için tasarlanmış olup içerisinde 10 adet 150 m2’lik ve 10 adet 250 metrekarelik işlikler yer alacak. 4.000 m2 kapalı alana sahip diğer İŞGEM binası ise orta ölçekli girişimciler için tasarlanmış olup içerisinde 500 m2’lik 6 adet işlik ve toplam 1.000 m2 kapalı alana sahip yönetim ofisleri ve ortak kullanım alanları yer alacak.

