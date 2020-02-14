MNG Erzurum Alışveriş ve Yaşam Merkezi Türkiye AVM’ler geneli katılım oranı bazında 1.sırada

Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin her 100 Liralık alışverişe bir şans sunduğu büyük hediye çekilişi, şehirde yaşayanlar ve farklı illerden gelen konuklardan büyük ilgi gördü. 300 bin katılımın olduğu çekiliş 10 Şubat tarihinde Okan Karacan’ın renkli sunumu ile gerçekleştirildi. Kampanyada yeni bir ev kazanma fırsatı sunarak tüketiciden büyük ilgi gören alışveriş merkezi, sadece satışlarını artırmakla kalmadı aynı zamanda kampanya etkinliği konusunda diğer alışveriş merkezlerini geride bırakarak ön sıraya geçti.

Erzurum’da 160 bin metrekare alana kurulu olan Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Doğu Anadolu’nun en büyük alışveriş merkezi. 2 yılda 45 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir başarıya imza atan merkez, 200’ye yakın seçkin markayı bünyesinde barındırıyor. Kurulduğu günden bu yana, uluslararası ve bölgesel anlamda geniş katılımlı etkinliklere imza atan Erzurum MNG, şehirde alışveriş turizminin en önemli adresi konumunda.

MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer, talihlilerin açıklanması ile sona eren kampanyanın başarısı ile ilgili olarak “Ev talihlimize tapusunu takdim etmek, bizler için büyük bir onur ve heyecandı. Hediye kazanan müşterilerimizin mutluluğu, bizleri de sevindirdi. Yaptığımız konut kampanyasında Türkiye’de nüfusa oranla katılım rakamı ve ciro bazında 1. sıradayız. Türkiye genelinde baktığımızda ise hem katılım hem de cirosal veri olarak 4. sıraya yükseldik. Bu bizim açımızdan, tüketicilerimizin sosyal tarafı olan ve gerçek avantajlar sunan etkinlikleri takdir ettiklerinin kanıtı” diye konuştu.

Ev hediye etmenin yanı sıra buzdolabı, I Phone, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve fırın gibi herkesin sahip olmak isteyeceği armağanlar da sunan kampanyada, asil ve yedek listelerde Erzurum’un dışında Van ve Ağrı gibi farklı şehirlerden gelen şanslı müşterilerin de yer alması, Erzurum MNG’nin şehirdeki ticari yaşamı canlandırdığını ve bölgesel AVM olma hedefini gerçekleştirdiğini gösteriyor.

“Büyük kampanyalar, perakendeciye önemli katkılar sunuyor”

Süer, “Bizim tecrübemize göre, günümüz tüketicisi renkli etkinliklerden hoşlanıyor. Alışverişin içine başkaları ile birlikte yer alınacak kampanyalar, konserler, çadırlar, kültürel etkinlikler ve elbette ki özel avantajlar eklediğinizde, potansiyel müşterileriniz bunu fark ederek ilgi gösteriyorlar. Ziyaretçilerin yoğunluğu, kişilere her zamankinden farklı bir deneyim yaşatarak, sıradan alışverişin ötesinde bir heyecan sunuyor. Büyük kampanyalara alışveriş merkezleri açısından baktığımızda ise, etkili organizasyonların ziyaretçi sayısını ortalama yüzde 30 oranında artırdığını görüyoruz. Bizim ev kampanyamız büyük ilgi gördüğü için son 6 ayda satışlarımız yüzde 40 oranında yükseldi. Bu elbette ki, büyük bir merkez olarak perakendecilerimize büyük bir ivme ile katkıda bulunmamız anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bünyemizdeki markalar, bu tarz kampanyalar nedeniyle durgun dönemleri bile hareketli geçirme şansını yakalıyorlar” diye konuştu.

MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer, 2020 yılında da ev kampanyası gibi büyük fırsatlar sunmaya devam edeceklerinin müjdesini verdi.

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