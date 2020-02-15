Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisi’nin açılışı yapıldı

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın üniversite genelinde başlattığı Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisinin açılışı gerçekleşti.

Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisinin açılışına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Rektör Yardımcıları ve hastane yönetimi katılırken, açılışın ardından Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. İlker İnce birimi hakkında konuklara bilgi verdi.

Birimin açılmadan önce çalışmalarına başladığını belirten Doç. Dr. İlker İnce, Tıp Fakültesinde araştırma kültürünü güncelleştirerek geliştirmek ve klinik araştırmalar hakkında eğitim vermek amacı taşıdığını ifade etti.

Birimin ayrıca bilimsel değeri yüksek, tıp bilimine ve tıbbi pratik uygulamalara yön veren bilimsel yayın ve projelerin sayısını artırarak, yabancı bilim insanlarını Atatürk Üniversitesine çekeceğini, üniversiteye ulusal ve uluslararası tanınırlık ve prestij kazandıracağını aktaran İnce, ulusal (BAP, TUBİTAK) ve uluslararası finansman desteği almanın ofis için önemli olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisinin, multidisipliner yaklaşımla Atatürk Üniversitesi bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezleri ile ortaklaşa bilimsel projeler geliştirmek amacıyla öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerine yönelik faaliyetlerde bulunmak hedefleri doğrultusunda kurulduğunu söyleyerek, aynı zamanda sağlık alanında istatistiksel düşünmenin ve istatistiksel akıl yürütmenin öğretim elemanları ve lisansüstü öğrenciler arasında yaygınlaşmasını ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacı taşıdığını da ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.