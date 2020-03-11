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Her psikiyatrik soruna antidepresan iyi gelmiyor

İHA

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, antidepresan'ın her psikiyatrik soruna iyi gelmeyeceğini söyledi.

Her psikiyatrik soruna antidepresan iyi gelmiyor

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, antidepresan’ın her psikiyatrik soruna iyi gelmeyeceğini söyledi.
Psikiyatrist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, bu ilaçların şeker ve tansiyon ilaçlarından bir farkı olmadığını ifade ederek, “Halk arasında tüm psikiyatri ilaçlarına antidepresan denir. Antidepresan ilaçlar ilk olarak depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar olarak kullanılmaya başlandı. Bugün pek çok psikiyatrik bozuklukta bu ilaçlar kullanılmaktadır. Depresyon, kaygı bozukluğu, takıntı hastalığı, panik bozukluk, sosyal fobi, uyku sorunları ve bunlar gibi birçok psikiyatrik durumda psikiyatri hekimlerince hastalara önerilmektedir. Esasen bu ilaçlar, tansiyon ilaçları ve şeker ilaçlarından pek de farklı değillerdir. Bu ilaçlarla ilgili en önemli bilgi, arkadaş önerisiyle kullanılmaması gerekliliğidir. Bazı kişiler arada sırada bir tane içerek iyileştiklerini düşünmektedirler. Bu tamamen yanılgıdır” dedi.
Antidepresan ilaçların oldukça yaygın kullanılmakta olduğunu belirten Dr. Üney, “Bu günümüzde pek çok ülkede benzer şekildedir. Antidepresan ilaçlar diğer ilaçlar gibi yan etki yapabilmektedir. Yan etki oluştuğunda kişiler, kendilerine ilaç yazan hekime başvurarak ondan yardım istemelidirler. Psikiyatrik tedavilerin en önemli kısmı işbirliğidir. Dolayısıyla sorun olduğunda hekimle işbirliği yapmak gerekir. Antideprersan ilaç kullananlar belki diğerlerine göre biraz daha hassas olduklarından dolayı, ilaç prospektüsünü okumaktadırlar. Buradaki bir sürü olası yan etkiyi görüp kullanmaktan vaz geçebilirler. Böyle kaygı yaşayanlar, bu konuda bilgilenmek için mutlaka hekimleriyle görüşmelidirler. Bu korkuyla ilaç kullanmamak, kişinin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Antidepresan ilaçların olası en sık yan etkileri; kilo alımı, iştahsızlık, mide bulantısı, uyku hali, sersemlik, cinsel isteksizlik, kabızlık ve ishaldir. Bunun yanı sıra aşırı bir neşe hali olmuşsa yine hekiminizle görüşünüz. Bu gibi durumlarda hekime başvurarak ilaç değişimi sağlanabilir” diye konuştu.
Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, antidepresanlarla ilgili şu uyarılar da bulundu:
“1. Antiddpresan ilaçları ancak hekim yazdığında kullanmak gerekir.
2. Antideprersanlar ilk kullanımda etki etmez çoğu zaman en erken 23 hafta sonra etkisi başlar.
3. Antideprersanlar çoğu zaman tedavilerde en az altı ay kullanılmak durumundadır.
4. İlaca başladıktan sonra mutlaka belirli aralıklarla psikiyatri kontrolüne gidilmelidir.
5. İlaca başlarken de ilacı bırakırken de psikiyatriste danışarak hareket etmek gerekir.
6. Diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında öncesinde mutlaka hekime sorulmalıdır.
7. Uykusuzluk durumlarında yakınlarımızın önerileriyle antidepresan kullanmak işe yaramaz.
8. Çoğu antidepresan sabah tok karnına alınır.
9. Her psikiyatrik soruna, her antidepresan iyi gelmez.
10. Antidepresan ilaçların çok az bir kısmının bağımlılık yapma riski vardır. Bağımlılık yapan psikiyatri ilaçları, ancak özel yeşil reçeteyle satılabilir.
11. Antidepresan ilaçların çok az bir kısmı uyku yapar.
12. Antidepresan ilaçlar “kafa yapma hapları” değildirler.
13. Antidepresan ilaçlar psikiyatrik bir sağlık sorunu olanlarda dünyanın her yerinde kullanılmaktadır.
14. Antidepresan ilaçlar insanların kişiliklerini değiştirmez.
15. Antidepresan ilaçlar insanları robotlaştırmaz. Birçok kişinin antidepresan kullandığını fark edemezsiniz.
16. Antidepresan kullanan kişiler tehlikeli değillerdir.
17. Antidepresan ilaçlar tedavi edici ilaçlardır. Sorunları geçiştiren ilaçlar değildir.
18. Antidepresan ilaçlar plasebo değillerdir. Yani işe yaramayan ilaç değillerdir. Hem bedensel hem de ruhsal olarak sağlıklı günler dilerim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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