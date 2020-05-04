Köprüköy Jandarma’dan Trafikte Her Yıl Daha İyiye

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Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Trafik Haftası nedeniyle Erzurum’un Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince Köprüköy ilçe girişinde bulunan uygulama noktasında uygulama yaptı.

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde jandarma ekipleri her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan trafik haftasında vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda Trafikte Her Yıl Daha İyiye" mottosuyla trafik uygulaması yaptı.

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