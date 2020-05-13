14 Mayıs Eczacılar Günü kutlama mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

14 Mayıs 1839 tarihinde “Mektebi Tıbbiyei Adliyei Şahane” ye bağlı, eczacılık mesleğine yönelik eğitim vermek üzere bir sınıf açıldığını, Her yıl, akademik eğitimin başladığı 14 Mayıs tarihinin Eczacılık Günü olarak kutlandığını anlatan Vali Okay Memiş, "Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. Kökeni, hastalıkların tedavisinde ilaçların kullanılmaya başlandığı 3 bin yıllık bir tarihe uzanan eczacılık mesleği, ülkemizde bilimsel eğitim ile kurumsallık kazandığı 181 yıllık süre zarfında halk sağlığını korumak ve iyileştirmek adına etkin, nitelikli ve kesintisiz bir biçimde hizmet sunmaktadır’’ dedi.

Vali Okay Memiş daha sonra şunları kaydetti; "Sağlık hizmeti sunumunun en önemli halkalarından biri olan eczacılar; ilaçların hazırlanması, saklanması ve reçete edilmesi hakkında bilgiye sahip olup, ilaç olarak değerlendirilmesi gereken diğer ürünler hakkında da uzman olan kişidir. İlaç üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşamada yüksek görev bilinci ve hassasiyeti ile mesleklerini yürüten eczacılarımız, herkesin kolay ulaşabileceği en yakın sağlık danışmanı olarak, hasta ve hasta yakınlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadırlar.

Eczacılar, sağlık sisteminin en vaz geçilmez meslek grupları arasında yer almaktadır.

Bilindiği üzere, tüm dünya birkaç aydan beri Corona virüsünün tehdidi altındadır.

Bu salgın hastalık karşısında her ülke kendi imkânları doğrultusunda tedbirler almakta ve mücadele vermektedir.

Gururla ifade etmek gerekirse bu mücadelede Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok başarılı bir sınav vermiş, hastalığın önlenmesinde ciddi adımlar atmıştır. Sağlık çalışanlarının tümüyle gerçekleştirilen bu başarıda en büyük paylardan biride şüphesiz Eczacılara aittir.

Yaşanılan bu olağan üstü süreçte eczacılar, her türlü zorluğa ve hastalık riskine rağmen, üzerilerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmişler ve Covit 19’la mücadeleye büyük katkılar sunmuşlardır. Hastalığın önlenmesinde önemli bir yer tutan ücretsiz tıbbi maskelerin, eczacılar tarafından vatandaşlarımıza ulaştırılması hizmeti özverili bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bundan ötürü, çok kıymetli eczacılarımızın vermiş oldukları özverili bu hizmet takdire şayandır.

Bilimsel eczacılığın kuruluşunun 181. yılında, toplum sağlığının korunmasında birinci basamak sağlık çalışanları olarak, hizmetlerini sürdüren tüm eczacılarımızın “14 Mayıs Eczacılar Günü” nü içtenlikle kutlar, halkımıza fedakârlıklarını esirgemeyen tüm eczacılarımıza en derin muhabbetlerimi sunar, çalışmalarında üstün başarılar dilerim.’’

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