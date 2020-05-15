Aras Nehri'nde, hayvanları kurtarmak isterken kayboldu (2)

2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

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<br>CANSIZ BEDENİ BULUNDU<br>Erzurum'un Horasan ilçesinden geçen Aras Nehri kenarında otlattığı hayvanları çıktığı adacıklardan kurtarmak isterken, suya düşüp, kaybolan Recep Akın'ın, 5 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan Akın'ın cansız bedeni, ambulansa konuralarak, Horasan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Arama çalışmalarını takip eden Recep Akın'ın kardeşleri ve yakınları, acı haberle sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Horasan Turgay İPEK<br>2020-05-15 14:08:40<br>

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