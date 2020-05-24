Erzurum´da şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum´da şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi

DHA

Hümeyra PARDELİZafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, Ramazan Bayramı´nın ilk günü şehit yakınları mezarlık ziyareti gerçekleştirip, dualar okudu. Şehit yeğeni Uzman Çavuş Rahmi Kara'nın mezarı başında gözyaşı döken amca Adem Kaya, "Şehidimizin acısı çok taze. İlk bayramı, koştuk ona geldik. Vatan sağ olsun, bayrağımız sağ olsun" dedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokakların boş kaldığı kentte, şehit aileleri ise özel izinle şehitliklere gitti. Karskapı ve Asri Mezarlık içerisindeki asker ve polis şehitliklerine giden aileler,...

Erzurum´da şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi

<br>Hümeyra PARDELİZafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, Ramazan Bayramı´nın ilk günü şehit yakınları mezarlık ziyareti gerçekleştirip, dualar okudu. Şehit yeğeni Uzman Çavuş Rahmi Kara'nın mezarı başında gözyaşı döken amca Adem Kaya, "Şehidimizin acısı çok taze. İlk bayramı, koştuk ona geldik. Vatan sağ olsun, bayrağımız sağ olsun" dedi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokakların boş kaldığı kentte, şehit aileleri ise özel izinle şehitliklere gitti. Karskapı ve Asri Mezarlık içerisindeki asker ve polis şehitliklerine giden aileler, yakınlarının mezarları başında dua edip, gözyaşı döktü. Kur´an-ı Kerim okuyan aileler, bayramı buruk geçirdiklerini söyledi.<br>Barış Pınarı Harekatı'nda, Suriye'nin Tel Abyad kentinde 31 Aralık 2019'da PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın amcası Adem Kaya, yeğeninin mezarı başında gözyaşı döktü. Amca Kaya, "Şehidimizin acısı çok taze. İlk bayramı, koştuk ona geldik. Vatan sağ olsun, bayrağımız sağ olsun. Telefonla da Kuran dinletiyorum şehidimize. Buruk bir bayram. Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye konuştu.<br>Tunceli'nin Çemizgezek ilçesinde 7 Mayıs 1996 tarihinde PKK'lı grup ile girdiği silahlı çatışmada şehit düşen oğulları Jandarma Komando Onbaşı Erdal Pişken'in mezarına gelen Şengül-Ömer Pişken çifti de Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti. Baba Ömer Pişken, "Bayramda yine oğlumuza koştuk. Dua edip gidiyoruz, elimizden başka bir şey gelmiyor. Türkiye olmasa biz olmayız" dedi. <br>Mardin'de 25 Nisan 2018'de güvenlik tedbiri için çıktığı müzenin çatısından düşerek şehit olan özel harekat polisi Kubilay Karaman'ın annesi Ayten Karaman ile babası Vedat Karaman da oğullarını ziyaret ederek dua etti. Acılı anne, oğlunun mezarına kapanarak gözyaşı döktü.DHA-Genel Türkiye-Erzurum Hümeyra PARDELİ<br>2020-05-24 13:06:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit ailelerine bayram ziyareti
YEREL HABERLER Şehit ailelerine bayram ziyareti
Erzurum’da polisten bayram uygulaması
YEREL HABERLER Erzurum’da polisten bayram uygulaması
Oltu Cankurtaran Mezarlığı ziyaretçisiz kaldı
YEREL HABERLER Oltu Cankurtaran Mezarlığı ziyaretçisiz kaldı
Turistlerin gözdesi “ Tortum Şelalesi” bu bayram boş kaldı
YEREL HABERLER Turistlerin gözdesi “ Tortum Şelalesi” bu bayram boş ...
Müzik öğretmenlerinden klipli bayram kutlaması ‘Can Bula Cananını, Bayram O Bayram Ola’ eserini seslendiren müzik öğretmenlerinin çalışması büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Müzik öğretmenlerinden klipli bayram kutlaması ‘Can ...
Din görevlileri bayramda çocukları unutmadı
YEREL HABERLER Din görevlileri bayramda çocukları unutmadı
Başkan Orhan: “Bayramlarımızı sevince dönüştürelim”
YEREL HABERLER Başkan Orhan: “Bayramlarımızı sevince dönüştürelim”
Erzurum’da kısıtlamaya uymayan 23 kişiye 16 bin 639 lira ceza
YEREL HABERLER Erzurum’da kısıtlamaya uymayan 23 kişiye 16 bin 639 ...
Yasağa rağmen mezarlığa koştular
YEREL HABERLER Yasağa rağmen mezarlığa koştular
Kındığılı: ‘’Provokatif saldırı bizleri birbirimize daha da kenetleyecektir’’
YEREL HABERLER Kındığılı: ‘’Provokatif saldırı bizleri birbirimize ...
Kırkpınar'dan bayram mesajı
YEREL HABERLER Kırkpınar'dan bayram mesajı
Başkan Yaptırmış'ın bayram mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaptırmış'ın bayram mesajı
Erzurum Valisi Memiş, Ramazan Bayramı öncesi kent sakinlerine seslendi Vali Memiş: “Otomobilde tek kişi dahi olsanız maskeli seyahat etmek zorundasınız”
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş, Ramazan Bayramı öncesi kent ...
Mum evi yaktı, komşuların dikkati faciayı önledi
YEREL HABERLER Mum evi yaktı, komşuların dikkati faciayı önledi
AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir’den İman Terbiyesi vurgusu Aydemir: "Ruh mimarlarımızı şükranla anıyoruz" "Gönüllerimiz bir olsun"
YEREL HABERLER AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir’den İman ...
Narman’da fırtına çatıları uçurdu
YEREL HABERLER Narman’da fırtına çatıları uçurdu
Vali Memiş’ten Ramazan Bayramı mesajı "Bayram kutlamalarımızı salgın hastalık sebebiyle, evde kal çağrısına uyarak, iletişim cihazlarımızı kullanmak suretiyle yapmalıyız"
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten Ramazan Bayramı mesajı "Bayram ...
Erzurum’da cadde ve sokaklar boş kaldı Büyükşehir belediyesi ekipleri park ve refüjlerde temizlik çalışması yaptı
YEREL HABERLER Erzurum’da cadde ve sokaklar boş kaldı Büyükşehir ...
Palandöken Camileri 29 Mayıs’a hazır Sunar’dan ‘Evde kal Palandöken’ çağrısı
YEREL HABERLER Palandöken Camileri 29 Mayıs’a hazır Sunar’dan ‘Evde ...
Bakırcılık Erzurum’da yaşatılmaya çalışılıyor Kaybolmaya yüz tutan bakırcılık bu merkezde yaşatılıyor
YEREL HABERLER Bakırcılık Erzurum’da yaşatılmaya ...
Erzurum'da Kızılay, dışarı çıkamayan çocuklara 'arifelik' dağıttı
YEREL HABERLER Erzurum'da Kızılay, dışarı çıkamayan çocuklara ...
Başkan Karataş’tan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan Ramazan Bayramı mesajı
Diva-Sen Erzurum Şube Başkanı Karadaş’dan ‘Çav Bella’ tepkisi
YEREL HABERLER Diva-Sen Erzurum Şube Başkanı Karadaş’dan ‘Çav Bella’ ...
Gizlice baba evine ziyarete gelen kadın, 9 kişiye koronavirüs bulaştırdı
YEREL HABERLER Gizlice baba evine ziyarete gelen kadın, 9 kişiye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X