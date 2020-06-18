Karlıova depremi Aşkale'de yıkıma neden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karlıova depremi Aşkale'de yıkıma neden oldu

İHA

Bingöl'de 14 Haziran'da meydana gelen deprem Erzurum'un Aşkale ilçesinde birçok köyde ağır hasara sebep oldu.

Karlıova depremi Aşkale'de yıkıma neden oldu

Bingöl'de 14 Haziran’da meydana gelen deprem Erzurum'un Aşkale ilçesinde birçok köyde ağır hasara sebep oldu.
Merkez üssü Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Aşkale'nin birçok köyünde hasar oluştu.
Özellikle sınıra yakın köylerde toprak yapıların birçoğu ya yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi.
Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, depremde en çok hasarın yaşandığı Tepsicik köyüne bir ziyaret gerçekleştirdi.
AFAD'ın çadırlarında kalan vatandaşları ziyaret eden Yaptırmış onların isteklerini dinledi, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Yaptırmış, “Karlıova'da yaşanan deprem sonrasında, o bölgeye yakın köylerimizde de ciddi manada hasarlar meydana geldi. O köylerden biri de Tepsicik köyümüz, bu köyümüzde daha önceden yaşanan depremde büyük hasarlar olmuştu ancak 14 Haziran'daki deprem nedeniyle de köydeki evlerin tamamı büyük hasar gördü. Köylülerimizin duyarlılığıyla Erzurum, AFAD Müdürlüğünden temin ettiğimiz çadırlarımızı vatandaşlarımız kendileri kurdu ve çadırlara taşınarak can güvenliklerini sağlamış oldular. Birkaç vatandaşımızın eşyaları ve hayvanları göçük altında kalmasına rağmen can kaybı yaşanmadı. Bu köyümüzdeki evlerin yüzde yüzünde hasar vardır. Diğer köylerimizde de yine aynı şekilde muhtarlarımızın bizlere ulaştırdıkları dilekçeleri resmi yazıyla Çevre ve Şehircilik ile AFAD müdürlüklerine sunacağız. İnşallah bu köylerimizde vatandaşlarımızın daha güvenilir ve sağlıklı yaşayabilecekleri konutların yapımı için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Devletimiz, milletimizin yanında; milletimizin de devletimize güveni tamdır. Bu yıllardır da hep böyle olmuştur. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde daha da perçinlenmiştir. Hiçbir vatandaşımız da açıkta kalmamıştır. Bu depremde de gerek Bingöl'de gerekse ilçemizde hasar gören konutların bu yaz içerisinde yapılacağından son derece ümitliyiz. Buradan ülkemize, Bingöl Karlıova'ya, Çat ilçemize ve bizim köylerimizde depremi yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.
Tepsicik köyünde yaşayan 22 haneye AFAD çadırları dağıtıldı ve köy halkı kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydemir: ‘Ayasofya olmazsa olmazımızdır’ Milletvekili Aydemir: ‘Ayasofya bizim rüyamız’ Milletvekili Aydemir Genel Kurul’a seslendi Aydemir’den Torba Yasa deyimine tepki
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Ayasofya olmazsa olmazımızdır’ Milletvekili ...
Ak Parti Yerel Yönetimler İstişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Ak Parti Yerel Yönetimler İstişare toplantısı yapıldı
Ambulans şoförü korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Ambulans şoförü korona virüse yenik düştü
Karataş’a özveri teşekkürü
YEREL HABERLER Karataş’a özveri teşekkürü
Şelale Deresi görenleri hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Şelale Deresi görenleri hayran bırakıyor
Bakan Yardımcısı Ersoy, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Ersoy, depremzede vatandaşlarla bir ...
Yakutiye Belediyesi Koronavirüsle mücadelede işi sıkı tutmaya devam ediyor Yakutiye’nin dezenfekte mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi Koronavirüsle mücadelede işi sıkı ...
Kartal Pençe operasyonuna destek, HDP’ye tepki 55 bin güvenlik korucusu Kartal Pençe Harekatı'nda göreve hazır olduklarını söyledi Sözen’den HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a Mecliste kullandığı sözlerden dolayı sert tepki Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: “Ülkemizde bitmek bilmeyen terörün sebebi Kuzey Irak bataklığıdır” “PKK’nın yuvası olan bölgelerin şu anda temizleniyor olması terörün yakın zamanda Türkiye’nin kaderinden çıkacağını bize gösteriyor” “Kürtler bu bölgede vatansever insanlardır ve Kartal Pençe Harekatını da destekliyorlar” “Pensilvanya’dan destek alarak bu tür sözleri kullanan HDP'li yöneticileri kınıyorum”
YEREL HABERLER Kartal Pençe operasyonuna destek, HDP’ye tepki 55 bin ...
Köpekleri yüzünden sitedekilerle mahkemelik oldular
YEREL HABERLER Köpekleri yüzünden sitedekilerle mahkemelik oldular
Köpekleri yüzünden sitedekilerle mahkemelik oldular
YEREL HABERLER Köpekleri yüzünden sitedekilerle mahkemelik oldular
Depremzedeler, toprak evlerden kurtulmak istiyor
YEREL HABERLER Depremzedeler, toprak evlerden kurtulmak istiyor
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın’dan Yunanistan’a sert tepki Aydın: “Kimse bize talimat vermeye kalkmasın, hele hele Yunanistan’ın hiç haddi değil” “Ayakta duramayan Yunanistan’ın İstanbul üzerinden hayal kurmasına müsaade etmeyiz”
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın’dan ...
Şelale Deresi, güzelliğiyle etkiliyor
YEREL HABERLER Şelale Deresi, güzelliğiyle etkiliyor
Oltu'da yağış sonrası dereye yapılan müdahale olası taşkını engelledi
YEREL HABERLER Oltu'da yağış sonrası dereye yapılan müdahale olası ...
Oltu’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Oltu’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu
Palandöken Belediyesi’nden bir örnek çalışma daha Palandöken Belediyesi çocuklara özel maske üretti
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi’nden bir örnek çalışma ...
EBB Çağrı Merkezi rekora koştu
YEREL HABERLER EBB Çağrı Merkezi rekora koştu
Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı
Aziziye’de büyük sınavlar öncesi deneme sınavı YKS ve LGS öncesi öğrenci adaylarına sınav desteği Başkan Orhan: “Hizmette eğitim önceliğimiz sürüyor”
YEREL HABERLER Aziziye’de büyük sınavlar öncesi deneme sınavı YKS ve ...
9 yaşındaki İsmail'e otomobilin çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER 9 yaşındaki İsmail'e otomobilin çarpma anı kamerada
Dev uyuşturucu operasyonun davasında sanıklar birbirine girdi Sanık Mısır’dan baron Fidan’a sert sözler: “Ocağımı yaktınız, içiniz rahat mı? 4 cenaze yaşadım, Allah sorsun”
YEREL HABERLER Dev uyuşturucu operasyonun davasında sanıklar ...
Sosyal Vefa Destek Grubuna başarı belgesi verildi
YEREL HABERLER Sosyal Vefa Destek Grubuna başarı belgesi verildi
Çete yöneticisinden uyuşturucu baronuna tepki: Ocağımı yaktınız
YEREL HABERLER Çete yöneticisinden uyuşturucu baronuna tepki: ...
Türkiye Gazetesinden Başkan Aktoprak’a ziyaret
YEREL HABERLER Türkiye Gazetesinden Başkan Aktoprak’a ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X