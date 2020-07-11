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Erzurumlu mümessil, başından geçen komik olayların filmini çekecek

DHA

Erzurumlu mümessil, başından geçen komik olayların filmini çekecek


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da bir zamanlar mümessillik yapan meddah Burak Bozdağ'ın başından geçen komik olaylar 'Mümessil' filmiyle beyaz perdeye aktarılacak. Çoğunluğu Erzurumlu sanatçıların rol alacağı filmin tanıtımı için basın toplantısı düzenleyen başrol oyuncusu Burak Bozdağ ve yönetmen Servet Aksoy, 7 Ağustos'ta çekimlerin başlayacağını Kasım ya da Aralık ayında da vizyona gireceğini bildirdi.
Meddah Burak Bozdağ'ın mümessillik yaptığı dönemde yaşadığı birbirinden ilginç olayların konu edildiği 'Mümmessil' filminin ekibi Erzurum'a geldi. Bozdağ kardeşlere ait 'Boz Yapım'ın üstlendiği, meddah sanatçısı Burak Bozdağ'ın başrolünü oynayacağı 'Mümessil' sinema filminin kadrosunun büyük bir bölümünü Erzurumlu oyuncular oluşturuyor. Çekimleri ağustos ayında başlayacak olan, 105 dakikalık komedi filminin kadrosunda; Burcu Binici, Ayhan Taş, Meral Konrat, Dila Danışman, Selahattin Taşdöğen, Recep Cinisli, Ferdi Atuner, Sinan Bengier, Hacı Ali Konuk, Cengiz Okuyucu, Volkan Başaran, Faruk Sofuoğlu, Kahraman Sivri, Rüya Coriç, Ömer Duran, Reyhan İlhan ve Seyithan Özdemir yer alıyor.
Yönetmen Servet Aksoy'un çekeceği filmle ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi. Filmin başrol oyuncusu Burak Bozdağ, Erzurum'da ilk defa komedi filmi çekileceğini bildirdi. Erzurum'da bir sinema filmi çekilmesinin hayali olduğunu ifade eden Bozdağ, 105 dakikalık filmde yüzde 90'u Erzurumlu oyuncuların rol alacağını 60'a yakın vatandaşa da yer vereceklerini söyledi. 
Filmin yapımcılığını üstlenen Boz Yapım Genel Koordinatörü Haluk Bozdağ, ağabeyinin hayalini gerçekleştirmek için yola çıktıklarını söyledi. Bozdağ, Erzurum ağzıyla anlatılacak filmin kentin yöresel kültürünü de tanıtacağını aktardı. 
Yönetmen Servet Aksoy, sıcak, samimi bir film çekimi için Erzurum'da olduklarını söyledi. Aksoy, "Bence Erzurum, film çekme anlamında birçok yönetmen ve ekibin isteyeceği gerçek birçok dekora sahip. Dolayısıyla bu ekiple sıcak samimi ve komik bir film çekip, sizlerin de takdirine bırakacağız" dedi.
TÜRKİYE ERZURUM ŞİVESİNİ SEVECEK
Mümessil filminin Erzurumlu oyuncusu Burcu Binici, memleketinde çekilecek filmde rol almanın heyecanını yaşadığını söyledi. Binici, güzel bir kadroyla yola çıktıklarını ifade etti. Selahattin Taşdöğen ise ilk defa bir filmde Erzurum ağzının kullanılacağını belirtti. Taşdöğen, "Erzurum şivesi pek TV dizileri ve sinemada kullanılan şive değil. Güneydoğu, Adana, Ege ve Karadeniz şivesi genel olarak kullanılır. Bir dizide Haci Ali Konuk kullandı. Yıllar önce ben denemiştim. Erzurum şivesi pek bilinmeyen değişik bir şivedir. Türkiye'nin bu şiveyi kanıksayacağı ve seveceğini umuyorum" diye konuştu.
Erzurumlu sanatçı Recep Cinisli'de memleketinde çekilecek filmde rol almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Erzurumlu sosyal medya fenomeni Arif Arifoulları ise güçlü oyuncu kadrosuyla güçlü bir komedi filminin çekileceğini anlattı. 
PANDEMİ SÜRECİNDE SİNEMAYI ÖZLEDİK
Çoğunluğunu Erzurumlu sanatçıların rol aldığı filmde Adanalı bir isim olarak rol aldığını vurgulayan Ayhan Taş, "Pandemi sürecinden sonra oynamayı özledik. Para kazanmayı bırakın kamera karşısında olmayı, set ortamı içinde olmayı, sahneye çıkmayı özledik. Bu filmde de çıkıp oynayacağız yapabildiğimiz bütün katkıyı kardeşimizin hayalini gerçekleştirmek için vermeye çalışacağız" dedi.
Gaziantepli olarak filmde rol aldığını ifade eden Dila Danışman ise Erzurum'un havasına çok çabuk alıştığını ve bir an evvel çekimlere başlamak istediğini bildirdi. 
ARKADAŞLARINA CAĞ KEBABI KESTİ
Tanıtım toplantısı sonrasında sanatçı Burcu Binici, ünlü cağ kebapçısı Muammer Usta'nın yerinde ocak başına geçerek cağ kebabı kesti. Binici, kestiği kebapları tanıtım toplantısına katılan arkadaşlarına servis etti. Binici, cağ kebabını kesmeye çalıştığını ancak ocağın çok sıcak olmasından etkilendiğini söyledi. 
FİLM EKİBİ TARİHİ YERLERİ GEZDİ
Mümessil filminin ekibi, toplantı sonrası Erzurum'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Çifte Minareli Medrese'ye giden Burak Bozdağ ve sanatçılar, tarihi eseri gezerek bilgi aldı. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-07-11 09:15:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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