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Erzurum'da yöresel yün dokuma ihramdan maske ürettiler

DHA

Erzurum'da yöresel yün dokuma ihramdan maske ürettiler


Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY) Başkanı Hülya Saltuklu ve Aziziye İlçe Belediyesi'nin desteğiyle, coğrafi işaret belgeli yöresel yün dokuma kumaşı olan bölgede 'ehram' olarak adlandırılan ihramdan maske üretildi. 
Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesi alarak tescillenen ehramı geliştirmek ve yeni ürünler elde etmek için yıllardır çalışma yapan Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY) Başkanı Hülya Saltuklu'ya Aziziye İlçe Belediyesi'nden destek geldi. 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde 'Aziziye El Sanatları Üretim İşletmesi'ni kuran Aziziye Belediyesi, ERAKDAY Derneği Başkanı ve emekli el sanatları öğretmeni Hülya Saltuklu, İŞKUR desteğiyle açtığı dokuma kursunda 14 kursiyer kadınla birlikte ürettikleri ihramdan maske yapmaya da başladı. 
KOYUN YÜNÜ MASKEYE DÖNÜŞÜYOR
Koyunlardan kırkılan yünler yıkandıktan sonra işletmeye getiriliyor. Koyun yünlerini taraklardan geçirerek içerisindeki yabancı maddelerden temizleyen kadınlar, teşi olarak bilinen aletlerle iplik haline getirerek dokumak üzere tezgahlara gönderiyor. Tezgahlarda kadınlar, yün iplikleri yaklaşık 15 günde ehrama dönüştürüyor. Dokuma tezgahlarından çıkan ehram, belirlenen ölçü ve kalıplarda kesilerek astar dikildikten sonra maske haline getiriliyor.  
ÖNCE BİZ KULLANDIK TALEP GELİNCE ÜRETİM KARARI VERDİK
Aziziye 'El Sanatları Üretim İşletmesi'nde kadınlara ehram dokumacılığını öğretirken pandemi sebebiyle ehram maske üretmeye karar verdiklerini belirten ERAKDAY Başkanı Hülya Saltuklu, "Çeşitli kumaşlardan yapılan farklı maskeleri gördük. Ham maddesi yün olan ehramdan da maske olabilir düşüncesiyle yola çıktık. Tasarladığımız maskeleri önce biz kendimiz kullandık, çevreden talep gelince üretme kararı aldık. Kişilerin istekleri doğrultusunda kıyafetlerine göre üretim devam edecek. Önümüz kış, pandemi süreci devam ederse manto ve kabanlara uygun maskeler üreteceğiz. İhram soğuktan korunmak için ideal bir ürün. Gelen taleplere göre hazır giyime de çalışacağız. Erkek kadın ve çocuklar için maske çeşitleri çalıştık. Herkesin ölçüsüne göre ürünler mevcut" diye konuştu.
İHRAM MASKE ÇOK İYİ KORUR
Maskelerin özelliklerinin mikroptan koruma olduğunu ifade eden Saltuklu, yünden yapılan ehram maskenin diğerlerinden daha koruyucu olacağını belirtti. İhramın sağlıklı bir kumaş olduğunu belirten Saltuklu, "Kışın sıcak, yazın serin tutan ehram maske de yıkanabilir, diğer ürünlerdeki gibi kimyasal madde yok. Maskede de iddialıyız. İhram, tamamen koyun yünü, doğal. Kimyasal madde ve boyası olmayan insan sağlığını koruyan bir ürün olduğu için maskede de sağlıklı olduğuna dair kanaatimiz var" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-07-22 10:50:05

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