Tabip Odası’nda Dr. Engin Dönemi Başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tabip Odası’nda Dr. Engin Dönemi Başladı

İHA

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane Tabipler Odası Olağan Genel Kurul ve Seçim sonuçları belli oldu. Dr. Öğretim Üyesi M. Çağatay Engin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Üyeleri tarafından memnuniyet ile karşılanan seçim sonuçlarının Erzurum halkında da büyük bir etki bırakacağı tahmin ediliyor.

Tabip Odası’nda Dr. Engin Dönemi Başladı

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane Tabipler Odası Olağan Genel Kurul ve Seçim sonuçları belli oldu. Dr. Öğretim Üyesi M. Çağatay Engin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Üyeleri tarafından memnuniyet ile karşılanan seçim sonuçlarının Erzurum halkında da büyük bir etki bırakacağı tahmin ediliyor.

Şeçim sonrası yayınlanan seçim bildirgesinde Dr. M. Çağatay Engin şu ifadelere yer verdi:
“Hekimlik sanatı; insanoğlunun var olduğu ilk günden itibaren insanlığa hizmet için ortaya çıkmış kutsal bir uğraşıdır. Tarih boyunca tüm uygarlıklarda insan sağlığı ile uğraşan meslek erbapları toplum tarafından kıymetli görülmüş, uğraşılarına kutsal değerler atfedilmiştir. Toplumun bizlere vermiş olduğu bu kutsal değer karşısında biz hekimler de Şeyh Edebali’nin “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” sözündeki düsturunu temel öğreti kabul ederek insan sağlığına hizmet üretmeyi kendimize görev kabul etmekteyiz. Erzurum Tabip Odası olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği değerler ışığında hekimlerin temel hak ve taleplerini koruyup Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mevcudiyeti için her zaman devletimiz ve milletimizin yanında olacağımızı belirtmenin hayati önem taşıdığını düşünmekteyiz. Geçmiş yıllarda odamız adına hizmet üreten tüm meslektaşlarımıza yönetim kurulu olarak gönülden teşekkür ediyor; yeni seçim sonucunun halkımıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.
Erzurum Tabip Odası yönetim kuruluna ise, Dr. Emre Kuran, Dr. M. Sefer Sadıkoğlu, Dr. Oğuzhan Birdal, Dr. M. Cenk Turgut, Dr. İlker Kağızmanlı, Dr. Gürkay Karasu, Dr. Ahmet Çınar seçilirken, Üst Kurul Deleğeliğine Dr. Fatih Kacıroğlu, DR. Furkan Soner Taş, Dr. Orhun Dönmez, Dr. Gökhan Aras, Dr. H. İbrahim Taşçı, Dr İstemi Taha Polat, Dr. Serdar Gözüm. Denetleme Kuruluna Dr. Gökhan Tekin, Dr. Ender Bastem, Dr. Ömer Kuran. Onur Kuruluna ise, Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, Prof. Dr. Orhan Ateş, Dr. Zahide Koşan, Dr. Fatih Aras, Dr. Emre Eken seçildiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Orhan’dan Erzurum Kongresi mesajı Başkan Orhan: “Cumhuriyetin temelleri Erzurum’da atıldı”
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan Erzurum Kongresi mesajı Başkan ...
Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde Atatürk'e okunan şiiri marş olarak besteledi
YEREL HABERLER Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde Atatürk'e okunan ...
Başkan Uçar: “Erzurum Kongresi vatan ve bayrak sevgimizin sembolüdür”
YEREL HABERLER Başkan Uçar: “Erzurum Kongresi vatan ve bayrak ...
Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu veda etti
YEREL HABERLER Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu veda etti
Vali Memiş’ten 23 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten 23 Temmuz mesajı
Erzurum'da yöresel yün dokuma ihramdan maske ürettiler
YEREL HABERLER Erzurum'da yöresel yün dokuma ihramdan maske ...
Erzurum'da süs havuzlarında tehlikeye kulaç atıyorlar
YEREL HABERLER Erzurum'da süs havuzlarında tehlikeye kulaç atıyorlar
EkoAvrasya’dan Kazakistan'a tıbbi malzeme desteği
YEREL HABERLER EkoAvrasya’dan Kazakistan'a tıbbi malzeme desteği
Büyükşehir’den altyapıya 12 milyon
YEREL HABERLER Büyükşehir’den altyapıya 12 milyon
Başkan Sekmen’den 23 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den 23 Temmuz mesajı
Erzurumlu kadınlar sporu çok sevdi
YEREL HABERLER Erzurumlu kadınlar sporu çok sevdi
Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde Atatürk'e okunan şiiri marş olarak besteledi
YEREL HABERLER Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde Atatürk'e okunan ...
TBMM’de Erzurumspor gündemi Milletvekili Aydemir: ‘Erzurum’a hep zirveler yaraşır’
YEREL HABERLER TBMM’de Erzurumspor gündemi Milletvekili Aydemir: ...
Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Uzundere kuş cenneti oldu Sakinkent “Uzundere” onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Uzundere kuş ...
İstiklal Marşından önce Erzurum’da okutulan marşı 102 yıl sonra yeniden bestelediler
YEREL HABERLER İstiklal Marşından önce Erzurum’da okutulan marşı 102 ...
Milletvekili Aydemir: “Süper Lig'in şampiyonu olacağız” Aydemir’den dadaş taraftara övgü Milletvekili Aydemir TBMM’de basın toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: “Süper Lig'in şampiyonu ...
İki kardeş Oltu’da parfüm mağazası açtı
YEREL HABERLER İki kardeş Oltu’da parfüm mağazası açtı
Sokak ortasında darbetti, müdahale edenlere `sana ne´ dedi (3)
YEREL HABERLER Sokak ortasında darbetti, müdahale edenlere `sana ne´ ...
Genç kadını yumruklayıp, boğazını sıkarak darp eden zanlı yakalandı ’Çocuğumu aldırdım’ dedi imam nikahlı kocası tarafından darp edildi
YEREL HABERLER Genç kadını yumruklayıp, boğazını sıkarak darp eden ...
Sokak ortasında darbetti, müdahale edenlere `sana ne´ dedi (2)
YEREL HABERLER Sokak ortasında darbetti, müdahale edenlere `sana ne´ ...
KADAMA Kadın Kooperatifi ilk meyvelerini verdi
YEREL HABERLER KADAMA Kadın Kooperatifi ilk meyvelerini verdi
Genç kızın boğazını sıkıp, karnına yumruk atarak darp etti
YEREL HABERLER Genç kızın boğazını sıkıp, karnına yumruk atarak darp ...
Çat’ın Ak Siması dünya evine girdi
YEREL HABERLER Çat’ın Ak Siması dünya evine girdi
Sokak ortasında darbetti, müdahale edenlere `sana ne´ dedi
YEREL HABERLER Sokak ortasında darbetti, müdahale edenlere `sana ne´ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X