Aziziye’de engelli ve kimsesiz vatandaşlara özel kuaförlük hizmeti Başkan Orhan: “Engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık gözetiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aziziye’de engelli ve kimsesiz vatandaşlara özel kuaförlük hizmeti Başkan Orhan: “Engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık gözetiyoruz”

İHA

Aziziye Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetlerinde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başkan Muhammed Cevdet Orhan'ın bizzat talimatıyla belediye binası içerisinde oluşturulan kuaför salonu ilçe sınırları içinde ikamet eden engelli vatandaşlara hizmet veriyor.

Aziziye’de engelli ve kimsesiz vatandaşlara özel kuaförlük hizmeti Başkan Orhan: “Engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık gözetiyoruz”

Aziziye Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetlerinde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başkan Muhammed Cevdet Orhan’ın bizzat talimatıyla belediye binası içerisinde oluşturulan kuaför salonu ilçe sınırları içinde ikamet eden engelli vatandaşlara hizmet veriyor.
Engellilik durumuna göre evlerde de bizzat hizmet veren kuaförler bu hizmetten hiçbir surette ücret almıyorlar. Yapılan çalışma vatandaşları memnun ederken, Başkan Orhan, 'Sosyal sorumluluk projesi' kapsamında ilçede 37 kayıtlı engelli ve kimsesiz vatandaşın bulunduğunu söyledi. Başkan Orhan, ruhsatlı ve belgeli kuaförlerle büyük bir ihtiyacın giderildiğine dikkat çekti. Bu vatandaşlara faaliyete geçirmiş oldukları kuaför salonunda, evlerinde ya da işyerlerinde talep ettikleri hizmetin bir ayda iki defa sağlandığına vurgu yapan Başkan Orhan, bu alanda önemli bir boşluğun doldurulduğunu dile getirdi.
Aziziye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kuaförlük birimi her türlü ihtiyaç düşünülerek tasarlandı. Bunun yanı sıra eğitimli personel tarafından kuaförlük hizmeti alacak ortam pandemi dolayısıyla hijyenik koşullar iki kat artırılarak dikkate alınmış durumda. Başkan Orhan, “Saç ve sakal tıraşı hizmetlerinin verildiği kuaförlük biriminin engelli vatandaşlarca memnuniyetle karşılandığını söylemek istiyorum. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından daha önce tespit edilen yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlar tek tek evlerinde ziyaret edilerek saç ve sakalları tıraş ediyor. Bunların yanı sıra evinden çıkabilecek durumda olan vatandaşlarımız içinde kuaför salonumuzu hizmete açtık. Sağlık ve hijyen açısından sürekli temizliği yapılan salonumuz ile büyük bir eksikliği giderdiğimiz kanaatindeyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’nin en büyük Sporcu Kamp Eğitim Merkezlerinden biri Erzurum’da yapılıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük Sporcu Kamp Eğitim ...
Palandöken Belediyesi’nden çevre seferberliği Başkan Sunar: “Önceliğimiz insan ve insan sağlığı”
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi’nden çevre seferberliği Başkan ...
Erzurum Kongresi’nin 101. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Erzurum Kongresi’nin 101. yıl dönümü coşkuyla ...
Erzurum Kongresi’nin 101. yıl coşkusu
YEREL HABERLER Erzurum Kongresi’nin 101. yıl coşkusu
Başkan Karataş’tan Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan Gazeteciler ve Basın Bayramı ...
Minik sanatseverler Ata Buz Müzesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Minik sanatseverler Ata Buz Müzesini ziyaret etti
Erzurum’da dehşet veren görüntüler Köpekleri tekmeleyerek zorla kavga ettirdiler
YEREL HABERLER Erzurum’da dehşet veren görüntüler Köpekleri ...
Minik ve yıldız atletler Kongre Kupası için koştu
YEREL HABERLER Minik ve yıldız atletler Kongre Kupası için koştu
Çat Belediye Başkanı Yaşar’dan 23 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Çat Belediye Başkanı Yaşar’dan 23 Temmuz mesajı
‘Sokakta’ ile festivale damga vurdular
YEREL HABERLER ‘Sokakta’ ile festivale damga vurdular
Tarihi Erzurum Kongresi 101 yıl sonra yeniden canlandırıldı
YEREL HABERLER Tarihi Erzurum Kongresi 101 yıl sonra yeniden ...
Erzurum Kongresi'nin 101'inci yıl dönümünde coşkulu kutlama
YEREL HABERLER Erzurum Kongresi'nin 101'inci yıl dönümünde coşkulu ...
Erzurum Kongresi’nin 101. yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Erzurum Kongresi’nin 101. yıl dönümü törenle kutlandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: “Türk-İslam kültürün en önemli şehirlerinden biri olan Erzurum günümüze kadar stratejik önemini korumuştur”
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: “Türk-İslam ...
Curlingte şampiyonlar belli oldu
YEREL HABERLER Curlingte şampiyonlar belli oldu
Ortaokul öğrencilerinden Erzurum tanıtım filmi
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencilerinden Erzurum tanıtım filmi
Milletvekili Aydemir TBMM Genel Kuruluna seslendi Milletvekili Aydemir: “Eşsiz liderimize minnettarız”
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir TBMM Genel Kuruluna ...
Milletvekili Aydemir: “Aydemir: Erzurum Kongresi milli duruş vurgusudur”
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: “Aydemir: Erzurum Kongresi ...
Vali Memiş’ten Milli Atletlere cağ kebap ziyafeti
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten Milli Atletlere cağ kebap ziyafeti
22 civcivle kümes açan genç, sosyal medya fenomeni olunca çiftlik kurdu Küçük çiftliğini “Harikalar Diyarı”na çevirdi
YEREL HABERLER 22 civcivle kümes açan genç, sosyal medya fenomeni ...
Elektriksiz bırakmayan 'akıllı motosiklet' yaptı
YEREL HABERLER Elektriksiz bırakmayan 'akıllı motosiklet' yaptı
DAGC Başkanı Özsoy’dan 23 Temmuz Erzurum Kongresi mesajı
YEREL HABERLER DAGC Başkanı Özsoy’dan 23 Temmuz Erzurum Kongresi ...
Erzurum’da18 milyon liralık yatırımın toplu açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da18 milyon liralık yatırımın toplu açılışı ...
Başkan Sunar’dan 23 Temmuz mesajı Sunar: “Ecdadın duruşunu diri tutmak vatana borcumuzdur”
YEREL HABERLER Başkan Sunar’dan 23 Temmuz mesajı Sunar: “Ecdadın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X