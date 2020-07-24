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Vali Okay Memiş’ten 24 Temmuz Basın Bayramı kutlama mesajı

İHA

Erzurum Valisi Okay Memiş, basında sansürün kaldırılışının 112. yıldönümü olan, 24 Temmuz 1908 tarihinin Türk Basınının bugünlere gelmesinde çok önemli bir başlangıcı ve dönüm noktası olduğunu belirtti.

Vali Okay Memiş’ten 24 Temmuz Basın Bayramı kutlama mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, basında sansürün kaldırılışının 112. yıldönümü olan, 24 Temmuz 1908 tarihinin Türk Basınının bugünlere gelmesinde çok önemli bir başlangıcı ve dönüm noktası olduğunu belirtti.
Vali Okay Memiş, tarafsız ve özgür bir basının varlığının güçlü bir demokrasinin göstergesi olduğunu ifade ederek, “Basın özgürlüğünden söz edilebilmesi için, demokrasimizin sağlıklı işleyebilmesi ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerince yaşanabilmesi ancak, basının önündeki engellerin kaldırılmasıyla mümkündür. Bu bağlamda hem ilimizde hem de ülkemizde basın özgürlüğüne büyük önem verildiğine ve gerekli duyarlılığın da gösterildiğine inanıyorum” dedi.
24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Vali Memiş mesajında şunları kaydetti; “İlimizde basınyayın hizmeti veren kuruluşlar ülkemizin ve toplumun çıkarlarını ön planda tutarak, büyük bir sorumluluk anlayışı içinde, adil bir duyarlılık göstermeleri ise her türlü takdirin üzerindedir.
Ülkemiz, demokrasi adına birçok badireler atlatmış ve hepsinde de demokrasiyi bir üst basamağa çıkarmayı başarmıştır. Bunun en yakın örneği olan 15 Temmuz 2016 gecesi, vatan hainlerinin darbe girişimi karşısında yaygın ve yerel basınımız tek yürek olup, demokrasi yolunda onurlu bir mücadele veren milletimiz için dik duruşlarıyla takdire şayan bir çaba göstermişlerdir. Bu vatanperver heyecan ve anlayışın devam edeceğine olan inancım tamdır.
Bu vesileyle, usanmadan zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren basın mensuplarının “24 Temmuz Basın Bayramı’’ nı içtenlikle kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın emekçilerini rahmet ve saygıyla anıyor, gecegündüz demeden, günün her saatinde, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyor, aileleri ile birlikte; sağlık, mutluluk ve başarılarının devamını diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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