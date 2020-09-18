Özdilek’ten zemine tam not

Pazar günü ikinci hafta müsabakasında evinde Sivasspor’u konuk edecek olan BB Erzurumspor’da hazırlıklar sürerken, Teknik Patron Mehmet Özdilek Kazım Karabekir Stadı’nda incelemelerde bulundu. Tecrübeli hoca saha zeminini beğendi.

Süper Lige galibiyetle başlayan ve başkentten 3 puan çıkaran BB Erzurumspor’da Teknik Patron Mehmet Özdilek, 2. Haftada Sivasspor’la oynayacakları Kazım Karabekir Stadı’nda incelemelerde bulundu. Yardımcı Antrenörlerden Veysel Cihan ve Uğur Bayarslan ile birlikte Kazım Karabekir Stadı’nı gezen Özdilek, Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz ile tesis amiri Yakup Çiltaş’tan bilgi aldı. Saha zeminini oldukça beğenen deneyimli teknik adam, görevlilere ve stat personeline bu önemli çalışma için teşekkür etti.

Dadaşların deneyimli hocası Mehmet Özdilek, Covid19 tedbirleri kapsamında zorlu Sivasspor maçı öncesinde müsabakanın oynanacağı Kazım Karabekir Stadı’nın diğer birimlerinde de incelemelerde bulundu.

Tecrübeli teknik adam Mehmet Özdilek, “Saha zemini hakikaten mükemmel olmuş” dedi.

Deneyimli teknik adam Özdilek, hedeflerinin şehrin tüm dinamikleri ile birlikte Süper Ligde kalmak ve ligi ilk onda bitirmek istediklerini ifade etti.

Uzun lig maratonunda saha zemininin de oyuncuları ve kendileri için çok büyük önem arz ettiğine değinen başarılı çalıştırıcı, “İnşallah bu güzel zemin üzerinde güzel galibiyetlere ve zaferlere hep birlikte imza atacağız. Zemini beğendim, İnşallah maç gününe kadar da tam isteğimiz kıvamda olacak” dedi.

Birçok oyuncunun aralarına yeni katılmasına rağmen, kısa sürede eskilerle yenileri kaynaştıran ve Ankaragücü maçında takımının iyi bir görüntü vermesine sağlayan Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Pazar günü de taraftarın ruhunu arkalarında hissedeceklerini söyledi.

Özdilek, “Erzurumspor taraftarı ile var olan ve taraftarları ile bütünleşmeyi başaran bir kulüp, pandemi tedbirleri kapsamında Pazar günü statta taraftarımız olmayacak ama onların ruhunu ve dualarını arkamızda hissedeceğiz” dedi.

Erzurum Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz da, GSİM kurumu olarak Erzurumspor’un başarısı için seferber olduklarını belirterek, “Personelimiz fedakarca görev yapıyor. Bu zemini Türkiye’nin en iyi zeminlerinden biri haline getirmek için stat personelimiz gecesini gündüzüne katıyor. Yoğun ve meşakkatli bir çalışmanın ürünü bu. Teknik direktörümüz Mehmet Özdilek’in sahayı beğenmesi bizleri ayrıca mutlu etti” diye konuştu.

Bu arada kale ağları mavibeyazlı renklerle yeniden dizayn edilirken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Covid19 kuralları kapsamında da statta bir takım değişiklikler yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Muzaffer Şahin’de incelemelerde yer aldı.

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