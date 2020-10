Vali Memiş’ten Dünya Yaşlılar Günü mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bur kutla mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Dünya’daki yaşlı nüfusun giderek arttığını görerek, yaşlılara hak ettikleri değerin ve saygının gösterilmesi amacıyla, 1990 yılında, 01 Ekim tarihini “Dünya Yaşlılar Günü” olarak ilan etmiştir. Geçmişten günümüze bizlere saygı sevgi çerçevesinde hayat boyu tecrübelerini ve kültürlerini kuşaktan kuşağa aktaran, yeni nesil gençlerimizin de doğru bir şekilde yetişmesine ışık tutan büyüklerimiz her türlü takdir ve ihtirama layıktırlar. Hepimizin bildiği gibi yaşam; çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık gibi göreceli dönemlerde geçen bir süreçtir. Bir yanda henüz yirmili yaşlarda olmasına karşın kendini yaşlı hisseden, umudunu yitirmiş gençleri görürken çevremizde, bir yandan da seksenli yaşlarında hâlâ üreten, yaşama direnen pek çok da yaşlı görmekteyiz. Ülkemizde yaşlı hizmetlerini yürüten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Milleti’nin geleneğinde en saygın yeri olan yaşlılarımıza değişen toplum yapısı içinde ve bilimin ışığında en iyi hizmeti verebilmek için, kişi ve kuruluşların katkılarıyla devletimizin organizasyonunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda, ilimizde de yaşlılarımıza hizmet veren gerek resmi gerek özel kuruluşlarımız bulunmaktadır. Ayrıca, YADES projesi kapsamında; Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve merkezi İstanbul’da bulunan Darülaceze Vakfının da destekleri ile 2018 yılından beri yaşlılarımıza, ev bakım temizliği, öz bakım ve psikososyal destekler devam etmektedir. Hayatlarının büyük bir kısmını topluma ve ülkemize hizmetle geçirmiş bu büyüklerimiz, yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları bu dönemlerinde de hayatlarının sonuna kadar insan onuruna yaraşır bir şekilde kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, hayatlarını kolaylaştırmak, onlara gereken sevgi, saygı ve ihtimamı göstermek toplum olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Yaşlılarımızı sadece bir günde değil, her zaman hatırlayıp, daima sevgi, saygı ve hürmet göstermek üzerimize bir borçtur. Bu duygu ve düşüncelerle, 01 Ekim Dünya Yaşlılar gününü kutluyor, bütün yaşlılarımıza ömür boyu sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ediyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”

