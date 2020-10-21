Başkan Naim Karataş’tan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

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MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 21 Ekim Dünya Gazeteciler günü dolasıyla yayınladığı mesajında toplumun gözü kulağı olan gazetecilerin gününü kutladı.

Karataş, “Doğru ve ilkeli habercilik anlayışı ile gece gündüz demeden görevini yerine getiren, her şartta ve durumda toplumun gören gözü, duyan kulağı olan kıymetli basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun” dedi.

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