Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor, Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele sarıkırmızılı ekibin 21 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Sarracchi’nin ortasında arka direkte topa iyi yükselen Falcao’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

64. dakikada Babel’in ortasında arka direkte topla buluşan Falcao düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 12



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Volkan Ahmet Narinç xx

BB Erzurumspor: Fernolle xx, Murat xx, Mina xx, Hasan xx, Mücahit xx (Sadiku dk. 84 ?), Emrah x (Rashad dk. 84 ?), İbrahim xx, Boumal xx (Sissoko dk. 46 xx), Obertan x (Donald dk. 65 x), Novikovas xx (Hamroun dk. 77 x), Gomes xx

Yedekler: Kayacan, Gökhan, Adolphe, Osman, Cenk Ahmet

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Galatasaray: Okan xx, Omar xx, Marcao xx, Luyindama xx, Sarracchi xx, Taylan xx, Emre Kılınç xx (Emre Akbaba dk. 88 ?), Belhanda xx (Oğulcan dk. 90 ?), Ömer Bayram xx (Donk dk. 88 ?), Babel xx Arda Turan dk. 65 x), Falcao xx

Yedekler: Fatih, Şener, Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir, Ali Yavuz, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Emre (dk. 20), Falcao (dk. 64) (Galatasaray), Novikovas (dk. 44 pen.) (BB Erzurumspor)

Kırmızı kart: Falcao (dk. 73) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Falcao, Ömer Bayram, Arda Turan (Galatasaray)

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