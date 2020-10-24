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Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor, Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele sarıkırmızılı ekibin 21 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Sarracchi’nin ortasında arka direkte topa iyi yükselen Falcao’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
64. dakikada Babel’in ortasında arka direkte topla buluşan Falcao düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 12

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Volkan Ahmet Narinç xx
BB Erzurumspor: Fernolle xx, Murat xx, Mina xx, Hasan xx, Mücahit xx (Sadiku dk. 84 ?), Emrah x (Rashad dk. 84 ?), İbrahim xx, Boumal xx (Sissoko dk. 46 xx), Obertan x (Donald dk. 65 x), Novikovas xx (Hamroun dk. 77 x), Gomes xx
Yedekler: Kayacan, Gökhan, Adolphe, Osman, Cenk Ahmet
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Galatasaray: Okan xx, Omar xx, Marcao xx, Luyindama xx, Sarracchi xx, Taylan xx, Emre Kılınç xx (Emre Akbaba dk. 88 ?), Belhanda xx (Oğulcan dk. 90 ?), Ömer Bayram xx (Donk dk. 88 ?), Babel xx Arda Turan dk. 65 x), Falcao xx
Yedekler: Fatih, Şener, Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir, Ali Yavuz, Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Emre (dk. 20), Falcao (dk. 64) (Galatasaray), Novikovas (dk. 44 pen.) (BB Erzurumspor)
Kırmızı kart: Falcao (dk. 73) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Falcao, Ömer Bayram, Arda Turan (Galatasaray)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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