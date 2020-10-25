Başkan Melik Yaşar: “Allah o günü bir daha bizlere göstermesin” 27 yıl önce terör örgütü PKK tarafından katledilen 5'i çocuk 32 kişi anıldı.

Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde 25 Ekim 1993 yılında öldürülen 5'i çocuk 33 kişi, Çat Kaymakamlığı koordinesinde Yavi'de düzenlenen törenle anıldı.

Törene Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekil Fevzi Polat, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, Çat Kaymakamı Mustafa Karali, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Daire amirleri, vatandaşlar ve şehit yakınları katıldı.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile Kur'anı Kerim okunmasından sonra Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar; burada yaptığı konuşmasında, 27 yıl önce yaşanan katliama şahit olduğunu belirterek o günlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Başkan Yaşar, “Bugün sadece size Çat Belediye Başkanı olarak değil, O gün 27 yıl önce 25 Ekim 1993 teki vahim olaya İlk şahit olan bir çatlı kardeşiniz olarak konuşuyorum, Yavi de yaşayan hemşerilerimiz haricinde hastaneye, sağlık ocağına gelip olaya bire bir ilk şahidiyim.

Allah o günü bir daha bizlere göstermesin. O gün yaralılarımızın içerisinde yaşlı bir amcamızın yakama yapışıp oğlum Çat’ta gencimiz kalmadı dediğini çok iyi hatırlıyorum” dedi.

Çat Belediye Başkanı Yaşar, şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere sağlıklı ömür diledi.

Protokol konuşmaları sonrası Yavi şehitleri için okunan 32 hatmin duasının yapılmasının ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılmasıyla tören sona erdi.

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