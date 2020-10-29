Kalem Tutan Eller Üşümesin 50 ihtiyaç sahibi çocuğa yaklaşan kış mevsimi nedeniyle kışlık mont, kırtasiye ve bot yardımında bulunuldu

Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Dünyayı iyilik kurtaracak yardımlaşma platformu koordinatörlerinin “Kalem Tutan Eller Üşümesin” projesi kapsamında Aziziye Sosyal Hizmetler Merkezi’nde sosyal ekonomik destek alan 50 ihtiyaç sahibi çocuğa yaklaşan kış mevsimi nedeniyle kışlık mont, kırtasiye ve bot yardımında bulunuldu.

50 ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık bot, kırtasiye ve mont dağıtımı Aziziye Sosyal Hizmet Binası Konferans salonunda gerçekleşti.

Programa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muhsin Aslan, Dünyayı İyilik Kurtarır Yardımlaşma Platformu koordinatörleri Esra Akpınar ve Selma Uygur, gönüllü hayırseverler katıldı.

İlk etapta tespit edilen 50 ihtiyaç sahibi çocuğa bot, mont ve kırtasiye malzemeleri dağıtımı yapıldı. Zaman içerisinde bu yardımların sayısının 500’e çıkarılması hedefleniyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş konuşmasında “Çocuklar sizleri çok seviyoruz. Dünyayı İyilik Kurtaracak koordinatörleri Esra Akpınar, Selma Uygur ve hayırseverlerin katkılarıyla saha çalışmalarında tespit edilen ihtiyaçlı aile ve çocukları ortak güçle bir araya gelerek yardım zinciri oluşturuluyor. Bu gün sizlere yine yardım amaçlı olarak aranızda bulunuyoruz. Karınca kararınca toplanan yardımları sizlere ulaştırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çalışmalar yine devam edecek. Belediyeler ve yerelde de muhtarlıklar aracılığı ile tespit edilen ailelere gereken yardımlar yapılmaya devam edecek. Allah bizleri iyiliklerle buluştursun” diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fevzi Polat ise konuşmasında “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen beyin selamlarını sizlere getirdim. Bizler bir ümmetin parçasıyız. Bizler büyük bir milletiz. Bir olmak, bütün olmak, el birliği ile ihtiyaç sahiplerine destek vermek birinci önceliğimiz. Dinimizin ve milli değerlerimizin bir parçası olan yardımlaşmayı devam ettirmeliyiz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, hayır sahiplerine teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemizi ve Devletimizi korusun ve payidar etsin” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra belirlenen 50 ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık mont, bot ve kırtasiye dağıtımı yapıldı.

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