29 Ekim Badminton Turnuvası yapıldı Erzurum’da 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Badminton Turnuvası ve Zekeriya Tutar anma müsabakaları yapıldı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. Yılını büyük bir coşkuyla kutladı.

29 Ekim Spor Müsabakaları yoğun tempoda yapılırken, Badmintoncular da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Badminton Turnuvası ve Zekeriya Tutar Anma Müsabakaları düzenledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuva Yakutiye Spor Salonu’nda gerçekleşti.

Badminton Erzurum İl Temsilcisi Hakan Ülgü, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Zekeriya Tutar Anma Badminton Turnuvasını başarıyla yaptık. Turnuvamıza Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz Şube Müdürlerinden Bülent Tilkidöğen de katıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Badminton turnuvasında sporcular maskemesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek müsabakalara çıktılar.

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