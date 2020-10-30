Çiftçilerden Başkan Sekmen’e Tarım Makinaları Parkı teşekkürü

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl hayata geçirdiği Tarım Makinaları Parkı, çiftçilerden yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Tarım Makinaları Parkı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in “Erzurum’da ekilmemiş bir tek dönüm tarım arazisi kalmayacak” şiarıyla kısa zamanda bölge çiftçisine tarımsal ürünlerin ekim ve toplanmasında büyük katkı sağladı.

Silaj makinalarından taşıma römorklarına, ekim makinalarından taş toplama makinalarına, pancar posası paketleme makinasından, sıvı ve katı gübre dağıtma tankerlerine varıncaya kadar birbirinden farklı amaçlarla kullanılan zirai alet ve tarım makinaları, çiftçiye umut ışığı oldu. Bu yıl 474 çiftçi söz konusu imkândan yararlandı. Makine parkından yararlanan çiftçiler, “Başkanımız Mehmet Sekmen’e çok teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediyemizin Tarım Makinaları Parkı’nda geçen yıl olduğu gibi bu sene de fazlasıyla yararlandık. Arazilerimizdeki ürünlerin toplanmasından paketleme makinalarına, silaj makinasından taş toplama makinasına varıncaya kadar birçok zirai aletten yararlandık. Bu güzel hizmetten ötürü Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım Makinaları Parkı şu araçlardan oluşuyor: “10 adet çift sıralı sıra bağımsız silaj biçme makinası, 20 adet silaj taşıma römorku, 6 adet 6 sıralı baltalı gübreli pnömatik ekim makinası, 2 adet taş toplama makinası, taş kırma makinası, bir tonluk yaş pancar posası paketleme makinası, 50 kilogramlık silaj paketleme makinası, 10 tonluk sıvı gübre dağıtma tankeri, 6 tonluk katı gübre dağıtma tankı, patates hasat makinası, patates eleme boylama makinası, rotavatör ve 3 traktör.”

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