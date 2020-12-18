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Başkan Yıldırım imar yönetmeliği için düğmeye bastı Kentin imar yönetmeliği ortak akılla şekillenecek Yıldırım ve yönetimden Başkan Sekmen’e ziyaret

İHA

Başkan Yıldırım imar yönetmeliği için düğmeye bastı Kentin imar yönetmeliği ortak akılla şekillenecek Yıldırım ve yönetimden Başkan Sekmen’e ziyaret

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Erzurum Bölge Başkanlığı, imar ve yapılaşma uygulamalarına imkân sağlayacak olan Erzurum’a ait, özgün bir imar yönetmeliğinin hazırlanması için düğmeye bastı. Bölge Başkanı Bülent Yıldırım ve ekibi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesince planlanan, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği için de görüşlerini dile getirdi.
‘’Erzurum’da birlikte bütünüz’’ sloganıyla yola çıkan HKMO Erzurum Bölge Başkanlığı toplantılarını tamamıyla Erzurum için çok büyük önem arz eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine odakladı. Bu kapsamda düzenlenen toplantılarda planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefi doğrultusunda çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.
Erzurum’a Değer Katacak Bir Çalışma
Ortak akılla ve konu ile ilgili paydaşların katılımıyla kentin imar yönetmeliğinin doğru şekilde ortaya konmasını amaçlayan HKMO Erzurum Bölge Başkanlığı, bir kentin anayasası niteliğindeki bu yönetmeliğin Erzurum’a önemli bir değer katacağına inanarak çalışmalarını sürdürüyor.
Toplantılara HKMO Erzurum Bölge Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri ile Lisanlı Harita ve Kadastro Mühendisleri Ali Ataman ve Orhan Önal da katılarak katkı sunuyor.
HKMO Erzurum Bölge Başkanı Harita Yüksek Mühendisi Bülent Yıldırım, “Biz hep planlı, kurallı, kimlikli kent için, şehrimiz için varız. Erzurum için hep birlikte çalışacağımızı söyledik. Ortak akılla şekillenen İmar Yönetmeliği çalışması bunun en güzel örneğidir. Burada bulunan ve katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Başkan Sekmen’e Ziyaret
HKMO Erzurum Bölge Başkanı Bülent Yıldırım ve Başkan Yardımcısı Kadir Puğ ile Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Babuşcu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret ederek, imar yönetmeliği konusunda fikir alış verişinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi ziyaretine Genel Sekreter Yardımcısı Harita Yüksek Mühendisi Murat Altundağ da eşlik etti.
HKMO Erzurum Bölge Başkanı Yıldırım ve ekibinin ziyaretlerinden oldukça memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Sekmen, yeni yönetimi tebrik ederek, her türlü desteğe hazır olduğunu dile getirdi.
HKMO Bölge Başkanı Yıldırım ise, “Büyük ve kadim şehrimiz Erzurumumuz için yapılacak her projede hazırız. Harita ve Kadastro Mühendislik alanının belediyecilik açısından çok fonksiyonlu ve önemli bir meslek olduğunu biliyoruz. Özellikle belediyecilikte yapılan hizmetlerin her alanında harita mesleği aktif rol aldığı gibi, toprak üzerinde imar planlama ile oluşturulan kentleşme ve kentlerin tasarlanmasındaki önemi de büyüktür. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da mesleğimize vermiş olduğu önemi biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Harita Yüksek Mühendisi Murat Altundağ’ın olması şehrimiz için çok önemli bir şans olduğu gibi, biz meslektaşları için de gurur kaynağıdır.” diye konuştu.
Bülent Yıldırım, Başkan Sekmen’i ziyaretinde Erzurum Büyükşehir Belediyesince planlanan, Büyükşehir Belediyesi Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği için de görüşlerini dile getirdi. Yıldırım, hazırlanacak plan yönetmeliğinin Erzurum için bir fırsat olduğunun altını çizerek, “Harita ve Kadastro Mühendisleri olarak şehrimiz için düşünülmesi gereken her noktayı ele alarak, konuya çok ama çok önem verdiğimizi vurguladık.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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