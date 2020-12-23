BB Erzurumspor - Yukatel Denizlispor maçının ardından



Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 14'üncü hafta maçında evinde oynadığı Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İki takımın alt tarafta olmasının oyunun zorluk derecesini yükselteceğini tahmin ettiklerini söyleyen Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Zor bir deplasmandı. İçeride Alanya galibiyetinden sonra daha da önem arz etti bu deplasman. Erzurumspor kadrosu çok derin, özellikle ikinci ve üçüncü bölgede çok ciddi derinlikleri var. Oyuna müdahale edebilecek oyuncuları güçlü. Bizde de kadro derinliği anlamında biraz problemlerimiz var. Oyunun başından sonuna kadar böyle gideceğini hesap ediyordum. 2-0 dan sonra ikinci yarı çok baskı yedik. 2-1´den sonra da baskı vardı. Orada Rodallega ve Saga ile yakaladığımız kontrataklar vardı. Golü atsaydık belki de maç bitmiş olacaktı. Böyle zorlu bir deplasmandan bu kadar kısa zaman içerisinde organize olup, iki maçtan 6 puan alan oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah Denizlispor için sonu iyi olur" dedi.

FİDAN: 15 DAKİKA SONRA DENİZLİ OYUNA ORTAK OLDU

Üzgün olduğunu belirten BB. Erzurumspor Teknik Sorumlusu Şenol Fidan ise "Uzun zamandır galip gelemiyorduk. Sahamızdaki maçı üç puanla kapatıp geleceğe umutla bakmak istiyorduk. 2´nci dakikada Ricardo Gomes´in ıskaladığı bir top var. Gol olsa belki takım üstündeki özgüven ilk dakikalarda sahip olacağımız unsur olacaktı. Atamayınca 15 dakikadan sonra Denizlispor oyuna ortak oldu. Sonraki yarım saati boşa geçirdik diyebilirim. Tabi o arada da bir gol yedik. 2´nci yarıya başlarken yaptığımız değişikliklerle oyunu ele almıştık. Ama çok basit bir gol yediğimizi düşünüyorum. Beni sevindiren en büyük unsur takımımızın şu ana kadar kırılgan yapısını görmediğimiz için mutluyum. 2-0dan geri dönüş yapmak istedik, golü de bulduk. Ondan sonra golü atsak belki galip bile gelebilirdik. 55 dakikadan sonra hakimiyet bize geçti. Futbol sonuç oyunu atmak gerekiyor. En azından bu kadar pozisyon olan maçta 1 puanı cebimize koymamız lazımdı. Oyun anlamında ışık veren şeyler var. Son 40 dakikadaki oyunumuz geliştirebilirsek geleceğe daha rahat bakabiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-12-23 18:57:54



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