Erzurum’da su ürünleri yetiştiriciliği iki kat artacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum İl Koordinatörlüğü IPARD II 9. Başvuru Çağrı Dönemi’nde aldığı Su Ürünleri Yetiştiriciliği projeleri ile Erzurum’da su ürünleri üretimini yıllık 968 ton daha artırarak yaklaşık iki katına çıkmasını sağlayacak.

Yatırım tutarı 14 milyon TL olan su ürünleri yetiştiriciliği projeleri tamamlanıp işletmeler faaliyete geçtikten sonra proje sahiplerine yaklaşık 8,2 milyon TL tutarında hibe ödemesi yapılacak.

Kurumun verdiği hibe desteklerinden mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yararlanabildiğini belirten İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü; “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında büyükbaş, küçükbaş, broyler ve yumurta üretimine; Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasıyla ilgili Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında et ve et ürünlerinin, süt ve süt ürünlerinin, kanatlı eti ve ürünlerinin, su ürünlerinin, meyve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına; Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme kapsamında bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, arıcılık ve arı ürünleri, zanaatkârlık ve yerel ürünler, kırsal turizm ve rekreasyon, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımları bulunmaktadır.” dedi.

Sunulan projelerin yapım işleri ve ekipman alımı ile birlikte projelerin hazırlanması ve kurumumuza sunulması da dahil olmak üzere bir çok kalemin hibe desteği kapsamında olduğunu vurgulayan Özlü, “IPARD II destek kapsamında yer alan sektörlere sunulacak projelerin yapım işleri, aletekipman alımları, mühendislik, mimarlık ve danışmanlık hizmetlerinin hibe desteği kapsamında olduğunu, hibe destek oranlarının %40 ile %/70 arasında değiştiğini ve verilen hibe desteklerinin de KDV’den muaf olduğunu” belirtti.

Erzurum’da son yıllarda yapılan gölet ve barajların getirmiş oluğu imkânlardan birisi de kafes balıkçılığı olduğunu söyleyen Özlü; TKDK tarafından verilen hibe destekleri ile gölet ve barajların oluşturduğu fırsatı değerlendirmek isteyen yatırımcılar tarafından İl koordinatörlüğümüze 9 adet proje sunulmuştur. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme başlığı altında yer alan su ürünleri yetiştiriciliği ile birlikte diğer alt başlıklar kapsamında kurumumuza sunulacak projeler için uygun harcama limiti 5.000 Avro ile 500.000 Avro arasında değişmektedir. Bu başlık altında sunulacak projelerin yararlanabileceği hibe destek miktarları projelerin uygun harcama tutarlarının %65i oranında olacaktır.” dedi.

Erzurum İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü; açıklamasını şöyle sürdürdü; “IPARD II 9. Başvuru Çağrı Döneminde Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi Ve İş Geliştirme başlığı altında İl Koordinatörlüğümüze toplam yatırım tutarı 14 milyon TL olan su ürünleri yetiştiriciliği projesi sunulmuştur. Bu projelerin İl Koordinatörlüğümüz uzmanlarınca incelemeleri devam etmektedir. Bu projelerden birçoğunun incelemeleri tamamlanarak 2020 yılı sonuna kadar sözleşmeleri imzalanacaktır. Diğerlerinin ise sözleşme işlemeleri 2021 Ocak ayı içerisinde yapılacaktır. Yapılan sözleşme sonrasında kurulum işlemleri tamamlanarak faaliyete geçen işletmemelere yaklaşık 8,2 milyon TL hibe ödemesi yapılacaktır. Bu sayede Erzurum ilimizin su ürünleri üretim kapasitesi 968 ton artarak yaklaşık iki katına çıkacaktır. Doğrudan ve dolaylı olarak birçok kişiye ekonomik olarak etkileyecek bu yatırımlar sayesinde en az 30 kişi doğrudan olmak üzere yaklaşık 150 kişilik bir istihdam sağlanacaktır.”

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