1001 Hatimlere İmam Hatip öğrencilerinden büyük destek

Erzurum’da Pir Ali Baba tarafından 500 yıl önce başlatılan “1001 Hatim” geleneğine Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İmam Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip Liselerinde eğitim gören öğrenciler de katıldı.

Erzurum İl Müftülüğü tarafından yürütülen “1001 Hatim” programına Erzurum’daki 44 İmam Hatip Ortaokulu ve 23 İmam Hatip Lisesinde eğitim gören toplam 4 bin 673 öğrenci tarafından 1.350 hatim okundu. Yaklaşık bir ay süren hatim okumaları öğrencilerden ve velilerden büyük ilgi gördü. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda İmam Hatip Lise ve Ortaokulları öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen geleneksel “1001 Hatim” okumalarına öğrencilerin gösterdiği ilgi büyük takdir topladı. Programa okudukları hatimlerle destek olan öğrencilere İl Müftülüğü tarafından katılım ve takdir belgesi verileceği bildirildi.

Binbir Hatim Geleneği

Binbir Hatim duasını, Erzurum merkeze bağlı Dutçu köyünde ikamet eden Pir Ali Baba: "Eğer her yıl 1001 hatim okursanız Allah bu memleketi özellikle zelzeleden korur" diyerek başlattı. Pir Ali Baba ayrıca, sahibi bulunduğu 8 köyden 4'ünün gelirinin tamamını 1001 hatmin okunması için vakfetti. Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar süren 1001 hatim geleneğinde zaman zaman aksamalar olmuşsa da bu gelenek 487 yıldır devam etmiştir. Erzurum'da babasının ölümü üzerine 26 yaşında Müftü olan Muhammet Sadık Solakzade (18821960) ile birlikte hiç aksatılmadan hatim okunmuştur. Pir Ali Baba’nın mezarı merkeze bağlı Tepeköy ile Tuzcu köyleri arasında, Erzurum ovasına nazır kendi adını taşıyan Pir Ali Baba tepesi üzerinde bulunmaktadır.

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