Kar ve tipi nedeniyle Tekman yolu ulaşıma kapandı

Erzurum’un Tekman ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle TekmanErzurum Palandöken 2885 rakımlı geçidi ulaşıma kapandı.

Palandöken 2885 rakımlı TekmanErzurum geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları 12. Bölge karla mücadele ekipleri hem Tekman tarafında hem de Erzurum tarafında geçidin ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşlar, "Allah devletimize zeval vermesin inşallah. Bizlerin hizmeti için gece gündüz demeden çalışmalarına hızla devam ediyorlar. Ancak bu yolun daha faydalı olması için buraya tünel şart. Tünel olması durumunda Karadeniz bölgesi ile güney doğu bölgesi birbirlerine bağlanıyor" dediler.

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