DOSİAD ‘2020 Erzurum’ yayımlandı Erzurum ve bölgenin ekonomik performansı verilerle değerlendirildi

Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği(DOSİAD) 2020 dönemi Erzurum ekonomik performansını verilerle değerlendirdi

Veriler

DOSİAD 2020 bülteninde Erzurum’a ait, Bütçe Denge, Vergi Tahsilatı, Kamu Harcamaları, Şirketleşme Performansı, Yabancı Sermayeli Şirket Kurulumu, Sermaye Durumu, Mükellef Sayısı, TÜFE, Konut Satışı, Faydalı Model, Patent ve Marka, Hava Ulaşım, Araç Sayısı, Devir Sayısı, TBB Erzurum verileri, Ticaret Bakanlığı ve TİM kaydında dış ticaret verileri değerlendirildi.

Ekonomik Nüfuz

DOSİAD 2020 Erzurum Raporunda, Erzurum’un bölgesel ekonomi düzeyinde nüfuzunu artırdığı, özellikle ticaret sektöründe ciddi ve önemli gelişmeler katedildiği, eğitim, sağlık ve ulaşım alanında bölgesel cazibe merkezi konumunun sürdürüldüğü vurgulandı.

İstihdamda Artış

Raporda, 2. OSB kaydında istihdama yönelik yatırımlarda artış olduğuna dikkat çekilerek, ara sanayi malları, tekstil sektörü, organik tarım ürünleri ile sağlık mamulleri kaydında yatırım sayısının arttığı, gelişmelerin il istihdam sorunlarına çözüm üretecek sürece girdiği aktarıldı.

Patent Üretimindeki Önemli Gelişme

2020 yılında patent üretim odağında marka ve faydalı model ihdas ve üretiminde sayısal ve niteliksel gelişmelere işaret edilerek, Erzurum’un bölgesel bazda patent ve faydalı model üretiminde bölge illerinin önüne geçtiği, bunda üniversitelerin önemli katkı sağladığı açıklandı.

Sektörel Yatırım Kredileri

Erzurum’da sektörel bazlı kredi kullanımının tarım ve ticaret sektöründe yoğunlaştığının belirtildiği raporda, ilin son beş yıllık dönemde ticaret sektöründe belirleyici bir il konumu kazandığı, tarımsal alanda ise organik üretime yoğunlaşıldığına dikkat çekildi.

Erzurum İhracat

Erzurum’da 2020 yılı boyutunda üzerinde en dikkatle durulması gereken konunun ihracat olduğunun belirtildiği raporda, ulaşım ağının güncelleştirilmesi, Erzurum’un Karadeniz kaydında limanlara erişiminin kolaylaştırıldığı aktarılarak, ‘Erzurum ihracatta farkındalık dönemi yaşıyor. ‘ ifadesine yer verildi.

Resmi Verilerle 2020 Erzurum Ekonomisi

Erzurum 2020 Nakdi Kredi

Erzurum’da 13,6 milyar TL tutarında kamu bankası, 3,6 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 17,2 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 22,7 bin TL oldu. İl 2020 Nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği sıralamasında, Bölge illeri içinde ilk sırayı aldı.

Erzurum Kişi Başına Düşen Kredi Tutarı

Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı verilerine göre İlde 2020 yılı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı kamu banka kredilerinde 17 bin 945 TL, Özel banka kredilerinde 4 bin 810 TL, toplam nakdi kredi de ise 22 bin 756 TL olarak hesaplandı.

Bölgesel Veriler Ve Erzurum

2020 dönemi ölçeğinde Erzurum’da 17,2, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 21,6, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 33,6, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 75,9 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlin ülke toplamında nakdi kredi kullanım tutarı payı yüzde 0,48 olarak tespit edildi.

DOSİAD Analizi

DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, 2020yılı bandında Erzurum’un kredi kullanım payı toplam kredide ise KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 79,7, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 51,2, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 22,7 oranında pay gösterdi.

Erzurum Bankacılık 2020

Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en fazla banka şubesinin bulunduğu il olarak kaydedildi. 71 Banka şubesiyle sektörde öne çıkan Erzurum şube başına düşen nüfus azlığı kriterinde ise 6’ıncı sırayı aldı.

Bölgesel Veriler Ve Erzurum

2020 yılı kaydında KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 110, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 199, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 449 banka şubesi finans hizmeti veriyor.

Erzurum’un Payı

71 banka şubesinin hizmet verdiği Erzurum’un banka şubesi payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 64,5, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 35,67, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 15,81 oldu.

Erzurum 2020 Verileri

FİN TÜRK İllere göre seçilmiş Bankacılık sektörü verileri 202012’ye göre, dönemde Erzurum’da kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 19 bin 826 TL’ye yükseldi. Kişi başına takipteki alacağın 731,8 TL’ye indiği dönemde kişi başına düşen tasarruf mevduatı 6 bin 52 TL oldu. Dönemde 7 kişi başına düşen toplam mevduat 8 bin 570 TL oldu.

Erzurum Taşıt Ve Konut Kredileri

Erzurum’da dönem içinde 64 milyon 349 bin TL tutarında taşıt, 1 milyar 412 milyon 81 bin TL tutarında da konut kredisi kullanımı gerçekleşti. Kullanılan tüketici kredisi tutarı ise 2,2 milyar TL, kredili mevduat hesabı tutarı ise 150,5 milyon TL oldu. Bireysel kredi kartları üzerinden kullanılan kredi meblağı ise 747.5 milyon TL olarak kaydedildi.

Sektörel Krediler

Seçilmiş sektörel krediler verilerine göre Erzurum’da 2020 yılında 359,8 milyon TL tutarında gıda, meşrubat ve tütün; 552 milyon 163 bin TL inşaat; 31 milyon 804 bin TL metal ve işlenmiş maden; 9.7 milyon TL finans; 31 milyon 507 bin TL tekstil; 583 milyon 792 bin TL toptan ticaret ve komisyonculuk; 110 milyon 772 bin TL turizm; 1 milyar 361 milyon 342 bin TL ziraat ve balıkçılık; 74 milyon 999 bin TL enerji sektörü kullanımı gerçekleşti.

Erzurum Teşvik 2020

Erzurum’da geçen yılın aralık ayında 1 bölgesel, 2 genel olarak 3; Ocak Aralık ayları kapsamında 30 bölgesel, 11 genel kategoride toplam 41; 2001 2020 yıllarını kapsayan 19 yıllık süreçte ise 129 bölgesel, 311 genel toplam 440 yatırım teşvik belgesi aldı.

Erzurum 2020 Aralık Verileri

Erzurum’da 2020 aralık ayında 1 bölgesel, 2 genel yatırım teşvik kapsamına girdi. Bölgesel teşvikli yatırımlar için 13, genel bazlı yatırımlar için ise 23 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarla 15, genel yatırımlarda 45 kişilik istihdam kapasitesi oluşturuldu

Erzurum 2020 Dönemi

2020 yılı bütününde ilde ekonomiye kazandırılan 30 bölgesel, 11 genel düzeyli 41 yatırım, teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 1.1 milyar, genel yatırımlar için 182 milyon olarak toplam 1 milyar 313 milyonluk harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 2 bin 147, genel yatırımlarda 76, toplam 2 bin 223 kişilik istihdam hacmi öngörüldü.

Erzurum 2001 2020 Dönemi

Erzurum’da 2001 2020 yılları arasında 2’si yabancı sermaye menşeli, 129 bölgesel, 311 genel olmak üzere toplam 440 yatırım teşvik kapsamında değerlendirildi. Teşvikli bölgesel yatırımlar için 2 milyar 185 milyon, genel yatırımlar için ise 2 milyar 95 milyon olarak toplam 4 milyar 280 milyon harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarla 8 bin 194, genel teşvikli yatırımlarla da 4 bin 63 kişi iş edildi.

5. Bölge Teşvik 2020

Erzurum’un içinde bulunduğu, 5 coğrafi bölgeden 16 ilin yer aldığı 5’inci teşvik bölgesinde, ilin 2020 Aralık ayı teşvikli yatırım payı yüzde 3,89, 2020 Ocak Aralık dönemi teşvik belgeli yatırım payı yüzde 5,8 olarak bildirildi.

5. Bölge Teşvik Verileri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2020 yılı Aralık ayı yatırım teşvik belgesi verilerini paylaştı. Erzurum’un içinde yer aldığı 5’inci Teşvik Bölgesinde 2020 Aralık ayında 77, 2020 Ocak Aralık ayları içinde ise 709 yatırım teşvik belgesi aldı.

Erzurum’un Bölge Payları

Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat’la birlikte 16 ilin yer aldığı bölgede Erzurum’un teşvikli yatırım sayısı payı 2020 yılı ocak aralık ayları bütününde yüzde 5,8 olarak kaydedildi

2020 Doğu Anadolu Teşvik Ve Erzurum

Doğu Anadolu Bölgesinde 2020 Aralık ayında 19 bölgesel, 12 genel toplam 31; Ocak Aralık 2020 dönemi kaydında 316 bölgesel, 123 genel, 439; 2001 2020 yılları bütününde ise bin 931 bölgesel, 2 bin 162 genel toplam 4 bin 97 yatırım teşvikle desteklendi. Erzurum’un teşvikli yatırım bölge payı yüzde 10,73 oldu.

Erzurum’un Doğu Anadolu Payı

DOSİAD tarafından kaydedilen analizlere göre, Erzurum’un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında teşvikli yatırım payı Aralık ayında yüzde 9,67, Ocak Aralık 2020 bütününde yüzde 9,33; 20012020 sürecinde ise yüzde 10,73 olarak hesaplandı.

2020 Kudaka Teşvik Ve Erzurum

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin yer aldığı KUDAKA İstatistik Bölgesinde 2020 yılının Aralık ayında 1 bölgesel, 4 genel toplam 5; Ocak Aralık toplamında 42 bölgesel, 23 genel toplam 65; 2001 2020 yılları toplamında ise 224 bölgesel, 531 genel kategoride toplam 757 yatırım teşvik belgesi aldı. Erzurum’un 2001 2020 kapsamında teşvikli yatırım payı bölge toplamında yüzde 58,12 olarak kaydedildi.

Kudaka Aralık 2020 Dönemi

KUDAKA istatistik Bölgesinde 2020 Aralık ayında 1 bölgesel, 4 genel yatırım teşvik kapsamına girdi. Bölgesel yatırımlar için 13, genel yatırımlar için 24 milyon TL tutarında yatırım harcaması kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 15, genel yatırımlarda 57 kişilik istihdam hacmi öngörüldü. Erzurum’un 2020 Aralık ayı teşvikli yatırım payı yüzde 60 oldu.

2020 Kuzeydoğu Teşvik Ve Erzurum

Erzurum ile birlikte 7 ilin yer aldığı Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 2020 Aralık döneminde 2 bölgesel, 6 genel, toplam 8; 2020 Ocak Aralık ayları kapsamında 87 bölgesel, 48 genel, toplam 135; 2001 2020 yılları toplamında ise 503 bölgesel, 801 genel olarak toplam bin 306 yatırıma teşvik belgesi verildi. Erzurum’un 2001 2020 dönemi teşvik belgeli yatırım sayısının bölge toplamındaki payı yüzde 33.7 olarak gerçekleşti.

Ocak Aralık 2020

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 2020 yılında 87 bölgesel, 48 genel, toplam 135 yatırım teşvik kapsamına alındı. Bölgesel yatırımlar için 1.5 milyar, genel yatırımlar için 716 milyon olarak toplam 2,2 milyar TL tutarında yatırım harcaması yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 5 bin 18, genel yatırımlarda 156 kişilik iş alanı öngörüldü. Erzurum’un Bölge toplamında yıllık yatırım payı yüzde 30,37 oldu.

Erzurum 2020 Motorlu Kara Taşıtı Varlığı

Erzurum’da 2020 yılı ölçeğinde kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 121 bin 371 olduğu bildirildi. Erzurum’da motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,89’luk artışla 119 bin 108’den 121 bin 371, otomobil sayısı ise yüzde 12,88’lik artışla 58 bin 602’den 60 bin 292’ye yükseldi.

Erzurum Bin Kişiye Düşen Araç Sayısı

Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD) Araştırma Merkezince kaydedilen analize göre Erzurum’da bin kişiye düşen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 159.2; bin kişiye düşen otomobil sayısı 79.1, bin kişiye düşen kamyonet sayısı 35.4, bin kişiye düşen traktör sayısı ise 27.0 olarak hesaplandı.

2020 Erzurum Araç Varlığı

2020 yılı verilerinde Erzurum’da 60 bin 292 otomobil, 2 bin 667 minibüs, bin 199 otobüs, 26 bin 986 kamyonet, 5 bin 801 kamyon, 3 bin 133 motosiklet, 711 özel amaçlı taşıt, 20 bin 582 traktör olmak üzere toplam 121 bin 371 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı. Erzurum araç varlığı bakımından bölgede 3, ülkede ise 46’ıncı sırada yer aldı.

2020 Bölgesel Kayıtlar Ve Erzurum

2020 kaydında Erzurum’da 121 bin 371, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 198 bin 647, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 322 bin 650, Doğu Anadolu Bölgesinde 794 bin 330 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu kaydedildi. Erzurum’un trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15.27’lik pay edindi.

2020 Bölgesel Otomobil Varlığı Ve Erzurum

2020 dönemi itibariyle Erzurum’da 60 bin 292, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 96 bin 407, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 127 bin 322, Doğu Anadolu Bölgesinde 354 bin 280 otomobilin kayıtlı olduğu aktarıldı. Erzurum’un trafiği kayıtlı otomobil sayısının bölge toplamındaki payı yüzde 17.0 oldu.

2020 Bölgesel Traktör Varlığı Ve Erzurum

Erzurum’da 20 bin 582, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 31 bin 314, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 75 bin 423, Doğu Anadolu Bölgesinde 140 bin 236 traktörün trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı. Erzurum traktör sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 14.67’lik pay edindi.

Erzurum 2020 Araç Devir Verileri

TÜİK 2020 Aralık dönemi motorlu kara taşıtları devir verilerini paylaştı. Erzurum’da bin 647 otomobil, 69 minibüs, 17 otobüs, 683 kamyonet, 108 kamyon, 22 motosiklet, 16 özel amaçlı taşıt ve 319 traktör olmak üzere toplam 2 bin 881 aracın devredildiği bildirildi. Erzurum’da devri yapılan araç sayısı içinde otomobil devir payı yüzde 57,16 oldu.

Erzurum’un Taşıt Devir Payı

Erzurum’un 2020 Aralık ayı kaydında motorlu kara taşıtı devir sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 65,6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 42,51, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 15,50, ülke toplamında ise yüzde 0,52’lik pay edindi.

Erzurum Şirketleşme Performansı 2020

Erzurum kurulan şirket sayısı düzeyinde 2020 yılını bölgede 4, Türkiye illeri sıralamasında 37’inci sırada tamamladı. 313 şirketin kurulduğu 2020 yılında, bir önceki yıla göre artış oranı yüzde 72.9 oldu. Erzurum kurulan şirket sayısı artış oranı bakımından Türkiye, KUDAKA istatistik, Kuzeydoğu Anadolu istatistik ve Doğu Anadolu artış oranlarını geçti.

Artış Oranları

2019 yılına göre 2020 yılında kurulan şirket sayısı artış oranı Erzurum’da yüzde 72.9, KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 70.37, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 52.0, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 39.5, Türkiye’de ise yüzde 20’47 olarak gerçekleşti.

Erzurum 2020

2020 yılında Erzurum’da 313 şirket, 19 kooperatif ve 109 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti. Dönemde 28 şirket ve 4 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Yıllık bazda 27 şirket, 11 kooperatif ve 58 gerçek kişi ticari işletmesi ise ekonomik yaşamdan çekildi. İlde kapanan şirket sayısının kurulan şirkete oranı yüzde 8.6 oldu.

Erzurum Yıllık Değişim Oranı

Erzurum’da 2019 yılına göre geçtiğimiz yıl kurulan şirket sayısı yüzde 72.9 oranında artış gösterdi. Yıllık artış oranı kurulan kooperatifte yüzde 137.5, kurulan gerçek kişi ticari işletmesinde ise yüzde 94.6 oldu. İlde 2019’a göre tasfiyeye giren şirket sayısı yüzde 3.44, kooperatif sayısı yüzde 34 oranında geriledi. Kapanan şirket sayısı yüzde 15.6’lık oranda gerilerken, kooperatif sayısı yüzde 36.3, gerçek kişi ticari işletmesi sayısı ise yüzde 31.8’lik artış gösterdi.

Erzurum 2020 Şirket Sermaye

Erzurum’da 2020 aralık kurulan 33 şirket sermayesinin 10,6 milyon; 2020 yılı bütününde kurulan 313 şirket sermayesinin 178,4 milyon TL olduğu bildirildi.

Erzurum’da 2020 aralık ayında kurulan 33 şirket sermayesinin 10,6 milyon; 2020 Ocak Aralık döneminde kurulan 313 şirket sermayesinin 178,4 milyon TL olduğu bildirildi. Erzurum Bölge illeri içinde şirket sermayesi toplamı büyüklüğü bakımından 2020 yılını 4’üncü sırada tamamladı.

2020 Yılı Bölgesel Veriler Ve Erzurum

2020 yılında şirket kurulum sermayesi, 313 şirketin kurulduğu Erzurum’da 178,4 milyon, 460 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 220,5 milyon, 751 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 455,9 milyon, 2 bin 485 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 1.4 milyar TL olarak aktarıldı.

Erzurum’un Sermaye Payı

Erzurum’un 2020 yılı Ocak Aralık ölçeğinde şirket kurulum sermayesi payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 80,91, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 39,13, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 12,47, Türkiye’de yüzde 0.36 olarak değerlendirildi.

Erzurum Dış Ticaret 2020

Erzurum’dan 2020 yılında gerçekleştirilen dış ticaret tutarı 67 milyon 965 bin dolara yükseldi. Erzurum’dan gerçekleştirilen dış ticaret değeri 2019 yılına göre 11,4 milyon dolar artışla, yüzde 20,34 oranında yükseliş kaydetti.

Erzurum 2020 Dönemi Dış Ticaret

Erzurum’da 2020 yılında 23,5 milyon dolarlık ihracat, 44,4 milyon dolarlık ithalat olarak toplam 67,9 milyon dolarlık dış ticaret gerçekleştirildiği bildirildi. 2020 yılında ilden gerçekleştirilen dış ticaret 2019 yılına göre yüzde 20,34 oranında arttı.

2020 Erzurum İhracat Verileri

Erzurum’da 2020 yılı bütününde 23 milyon 523 bin dolar tutarında ihracat yapıldı. 2019 yılına göre kaydedilen ihracat değeri yüzde 5,19 oranında artış gösterdi. İlde 2019 yılı Ocak aralık döneminde 22 milyon 362 bin dolar tutarında ihracat yapılmıştı. 2020 yılı ölçeğinde ihracatın dış ticaret toplamı payı yüzde 34,61 oldu.

Erzurum 2020 İthalat Verileri

Erzurum’da 2020 yılında 44 milyon 442 bin dolar tutarında ithalat gerçekleştirildi. 2019 yılına göre yapılan ithalat değeri yüzde 30,3 oranında arttı. İlde 2019 yılı Ocak Aralık döneminde 34 milyon 106 bin dolarlık ithalat gerçekleşmişti. 2020 yılı ölçeğinde ihracatın dış ticaret toplamı payı yüzde 65,38 oldu.

Erzurum Patent 2020

Erzurum’da 2020 yılında 51, 26 yıllık süreçte ise 281 patent başvurusunun yapıldığı açıklandı. Erzurum Bölge illeri düzeyinde 2020 ve 26 yıllık süreçte patent başvuru sayısının en yüksek olduğu il olarak kaydedildi.

Erzurum 1995 2020

TÜRK PATENT verilerine göre Erzurum’dan 1998’de 2, 2000’de 2, 2003’de 1, 2004’te 1, 2005’te 1, 2007 yılında 12, 2008 yılında 7, 2009 yılında 12, 2010 yılında 11, 2012 yılında 3, 201 yılında 10, 2014 yılında 7, 2015 yılında 7, 2016 yılında 14, 2017 yılında 18, 2018 yılında 26, 2019 yılında 61, 2020 yılında 51 patent başvurusu gerçekleştirildi.

2020 Bölgesel Veriler Ve Erzurum’un Payı

2020 yılında Erzurum’dan 51, KUDAKA İstatistik Bölgesinden 64, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinden 75, Doğu Anadolu Bölgesinden 163 patent başvurusu yapıldı. Erzurum’un 2020 yılı patent başvuru sayısı payı KUDAKA Bölgesinde yüzde 79,68, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 68, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 31,2 olarak hesaplandı.

1995 2020 Bölgesel Veriler Ve Erzurum’un Payı

1995 2020 yılları arasında Erzurum’dan 281, KUDAKA İstatistik Bölgesinden 322, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinden 370, Doğu Anadolu Bölgesinden 960 patent başvurusu yapıldı. Erzurum’un 26 yıllık dönemde patent başvuru sayısı payı KUDAKA Bölgesinde yüzde 87,26, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 75,94, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 29,7 olarak kaydedildi.

Erzurum Marka 2020

Erzurum’dan 2020 yılında 359, 1995 2020 yılları kapsamında ise 3 bin 343 marka başvurusu yapıldı. İl marka başvurusu sayısı kaydında bölge illeri içinde 2020 yılında ve 26 yıllık düzeyde Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü sırayı aldı. Erzurum’dan geçen yıl başvurusu yapılan 359 markadan 164’ü tescil edildi.

Erzurum Yıllık Dağılım

Erzurum’dan 1995’te 19, 1996’da 24, 1997’de 18, 1998’de 18, 1999’da 45, 2000 yılında 61, 2001’de 46, 2002’de 59, 2003’te 40, 2004’te 53, 2005’te 115, 2006’da 167, 2007’de 151, 2008’de 129, 2009’da 138, 2010’da 154, 2011’de 168, 2012’de 174, 2013’te 195, 2014’te 200, 2015’te 190, 2016X’da 197, 2017’de 232, 2018’de 186, 2019’da 205, 2020’de 359 marka başvurusu yapıldı.

2020 Bölgesel Dağılım Ve Erzurum’un Payı

2020 yılında Erzurum’dan 359, KUDAKA istatistik Bölgesi İllerinden 514, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinden 737, Doğu Anadolu Bölgesinden ise 2 bin 245 marka başvurusu yapıldı. Erzurum’un marka başvuru payı KUDAKA Bölgesinde yüzde 69,84, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 48,71, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15,99 oldu.

1995 2020 Bölgesel Dağlımı Ve Erzurum’un Payı

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, 1995 2020 yılları arasında Erzurum’dan 3 bin 343, KUDAKA istatistik Bölgesi İllerinden 4 bin 831, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinden 6 bin 835, Doğu Anadolu Bölgesinden ise 21 bin 352 marka başvurusu kaydedildi. Erzurum’un marka başvuru payı KUDAKA Bölgesinde yüzde 69,19, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 48,91, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15,65 oldu.

Erzurum Faydalı Model 2020

Türk Patent ve Marka Kurumu(TÜRKPATENT) Faydalı Model başvurusu iller dağılım sonuçlarını paylaştı. Erzurum’dan 2020 yılında 11, 1995 2020 yılları arasında ise 97 faydalı model başvurusunun yapıldığı bildirildi. Erzurum 2020 yılı Faydalı model başvuru sayısı yüksekliği kaydında bölgede Elazığ’ın ardından Malatya ile ikinci, 26 yıllık düzeyde ise Malatya’nın ardından 2’inci oldu.

Erzurum Yıllık Dağılım

Erzurum’dan 2003 yılında 1, 2006 yılında 1, 2007 yılında 3, 2008 yılında 2, 2009 yılında 6, 2010 yılında 11, 2011 yılında 12, 2012 yılında 6, 2013 yılında 1, 2014 yılında 6, 2015 yılında 5, 2016 yılında 3, 2017 yılında 3, 2018 yılında 21, 2019 yılında 5, 2020 yılında ise 11 faydalı model başvurusunun yapıldığı açıklandı

2020 Yılı Bölgesel Veriler Ve Erzurum’un Payı

2020 yılında Erzurum’dan 11, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 16, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 32, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 76 faydalı model başvurusu yapıldı. Erzurum’un faydalı model başvuru payı KUDAKA Bölgesinde yüzde 68,75, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 34,3, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 14,47’lik pay edindi.

1995 2020 Bölgesel Veriler Ve Erzurum’un Payı

1995 2020 yılları kapsamında Erzurum’dan 97, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 120, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 164, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 461 faydalı model başvurusu yapıldı. Erzurum’un faydalı model başvuru payı KUDAKA Bölgesinde yüzde 80,83, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 59,14, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 21,0’lık pay gösterdi.

Erzurum Konut 2020

Erzurum 2020 yılında konut satış sayısı yüksekliği düzeyinde Bölgede 3’üncü sırayı aldı. İpotekli konut satışlarının en yüksek sayıda olduğu il olarak belirlenen Erzurum, diğer türde konut satışları kaydında ise Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü sırada kaldı.

Bölgesel Boyutta Konut Satış Verileri

2020 yılında Erzurum’da 9 bin 937, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 13 bin 887, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 21 bin 534, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 60 bin 433, Türkiye’de ise bir milyon 499 bin 316 konut satışı gerçekleşti. Erzurum’un bölge toplamında konut satış sayısı payı yüzde 16,44 oldu

Erzurum Palandöken Konut 2020

2020 yılında Palandöken ilçesinde 3 bin 414 konutun satıldığı açıklandı. İlçede 2019 yılına göre konut satışı artış oranı yüzde 18,17 olarak kaydedildi.

Palandöken 2020

Palandöken ilçesinde 2020 yılında bin 204 ipotek, 2 bin 210’da diğer yollardan olmak üzere 3 bin 414 konut satışı gerçekleşti. İlçede bir önceki yıla göre ipotekli konut satışı yüzde 73,7, diğer yollardan satılan konut satışı ise yüzde 0,63 oranında arttı. Palandöken’de 2019 yılında 693 ipotek, 2 bin 189 diğer yollardan 2 bin 889 konut satılmıştı.

Birinci Ve İkinci El Satışları

Palandöken’de geçen yıl 3 bin 414 konutun 930’u birinci, 2 bin 484’ü ise ikinci elden satıldı. Birinci el satış oranı yüzde 27.2, ikinci el satış oranı ise yüzde 72,75 oldu. 2019 yılına göre birinci el satışları yüzde 13,48 oranında azalırken, ikinci el satışları yüzde 36,93 oranında arttı. İlçede 2019 yılında bin 75 birinci, bin 814 ikinci elden 2 bin 889 konut satılmıştı.

Erzurum Yakutiye Konut 2020

2020 yılında Yakutiye ilçesinde 4 bin 45 konutun satıldığı bildirildi. Yakutiye’de 2019 yılına göre konut satışı artış oranı yüzde 19,0 olarak hesaplandı

Yakutiye 2020

Yakutiye’de 2020 yılında bin 393 ipotek, 2 bin 652 de diğer yollardan olmak üzere 4 bin 45 konut satışı gerçekleşti. İlçede bir önceki yıla göre ipotekli konut satışı yüzde 104,5 oranında arttı, diğer yollardan satılan konut satışı ise yüzde 2,42 oranında geriledi. Yakutiye’de 2019 yılında 681 ipotek, 2 bin 718 diğer yollardan 3 bin 399 konut satılmıştı.

Yakutiye Birinci Ve İkinci El Satış

2020’de Yakutiye’de 4 bin 45 konutun bin 699’u birinci, 2 bin 346’sı ise ikinci elden satıldı. Birinci el satış oranı yüzde 42,0, ikinci el satış oranı ise yüzde 57,99 oldu. 2019 yılına göre birinci el satışları yüzde 2,10, ikinci el satışları yüzde 35,21 oranında arttı. İlçede 2019 yılında bin 664 birinci, bin 735’i ikinci elden 3 bin 399 konut satılmıştı.

Erzurum Çek 2020

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 2020 yılı ibrazında ödenen çek verileri iller dağılımını paylaştı. Erzurum bölgede zamanında ödenen çek sayısı yüksekliği bakımından Van’ın ardından 2’inci, ödenen çek meblağı kaydında ise Van ve Malatya’yı takiben 3’üncü sırada yer aldı.

Erzurum Çek Sayısı Ve Bölgesel Pay

Erzurum’da Aralık ayında toplam tutarı 441,1 milyon TL olan 10 bin 23, 2020 yılı kapsamında ise toplam tutarı 4,1 milyar TL olan 103 bin 375 çek ibrazında ödendi. Erzurum’un yıllık düzeyde zamanında ödenen çek sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 74,81, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 41,92, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 15,47’lik pay gösterdi.

Bölgesel Toplam Çek Tutarları

TBB verilerine göre, 2020 yılında zamanında ödenen çek tutarı Erzurum’da 4 milyar 118 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde toplam 5 milyar 175 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 8 milyar 218 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise toplam 25 milyar 428 milyon TL olarak gerçekleşti.

Erzurum Kamu Harcamaları 2020

Erzurum’da 2020 yılında kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 9 bin 97 TL’ye yükseldi. Erzurum’un kamu harcamaları payı bölge toplamında yüzde 13,25, ülke toplamında yüzde 0,57’lik pay gösterdi. Erzurum kamu hizmet harcamaları tutarı yüksekliği düzeyinde iller sıralamasında 2020’yi 18’inci sırada kapattı.

2020 Verileri

Erzurum’da kamu harcamaları toplamı içinde ilk üç sırayı ekonomik iş ve hizmetler, eğitim ve sağlık aldı. 2020’de Kamu harcamaları toplamında sağlık giderleri yüzde 11,71, eğitim giderleri yüzde 29,58, ekonomik iş ve hizmet giderleri ise yüzde 19,80’lik pay oluşturdu.

Erzurum 2020 Dönemi Kamu Harcamaları

2020 düzeyinde Erzurum’da 1,3 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 6,6 milyon TL çevre, 97,7 milyon TL toplum refah ve iskanı, 812,3 milyon TL sağlık, 226,5 milyon TL din ve kültür, 2,0 milyar TL eğitim, 236,5 milyon TL de sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 6,9 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

DOSİAD 2020 Dönemi Değerlendirmesi

Erzurum’da yıllık bazda kişi başına 9 bin 92 TL tutarında kamu harcaması yapıldı. DOSİAD analizlerinde, kişi başına düşen harcama tutarı ekonomik iş ve hizmetlerde bin 801 TL, sağlık hizmetlerinde bin 65 TL, din ve kültür hizmetlerinde 297,3 TL, eğitim hizmetlerinde 2,6 bin TL, sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde 310,4 TL olarak kaydedildi.

Erzurum 2020 Eğitim

Erzurum’da 2020 yılında gerçekleştirilen kamu hizmet harcamaları toplamında eğitim giderleri yüzde 29,58’lik pay oluşturdu. Erzurum eğitim hizmet harcamaları düzeyinde bölgesinde 2’inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 20’inci sırayı aldı. İlde kişi başına 2 bin 691 TL tutarında eğitim harcaması yapıldı.

2020 Erzurum’un Bölgesel Eğitim Payı

2020 döneminde Erzurum’da 2 milyar 51 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 2 milyar 869 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 5 milyar 433 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 14 milyar 263 milyon TL tutarında eğitim hizmet harcaması gerçekleştirildi.

Erzurum Sağlık 2020

Erzurum 2020 dönemi kamu sağlık hizmetleri harcaması tutarı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 2’inci, Türkiye sıralamasında ise 20’inci oldu. İlde yıllık düzeyde 812 milyon 314 bin TL tutarında sağlık hizmeti harcaması gerçekleştirildi.

2020 Erzurum’un Bölgesel Sağlık Payı

2020 döneminde Erzurum’da 812,3 milyon 16 bin, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 1 milyar 151 milyon, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 1 milyar 911 milyon Doğu Anadolu Bölgesi illerinde de 5 milyar 406 milyon, Türkiye toplamında 68.5 milyar TL tutarında sağlık hizmet harcaması kaydedildi.

Erzurum 2020 Ekonomi Dengesi

Erzurum dönemde, il gelirinde Van’ın ardından 2’inci, tahsil edilen gelirde birinci, kamu hizmet harcamalarında Van’ın ardından 2’inci, gelirin gideri karşılama oranı bakımından ise Malatya’nın ardından 2’inci sırayı aldı.

Gelirin Gideri Karşılama Oranı

Erzurum’da 2020 yılında gelirin gideri karşılama oranı yüzde 28,29, gelir tahsilat oranı ise yüzde 51,01 olarak açıklandı. Erzurum, gelirin gideri karşılama oranı bazında Malatya’nın ardından 2’inci sırayı aldı.

Erzurum 2020 Verileri

2020 yılında, Erzurum’da il geliri 3,8 milyar TL olurken, dönemde tahsil edilen gelir tutarı 1 milyar 961 milyon TL, toplam kamu hizmet harcamaları tutarı ise 6 milyar 933 milyon TL tutarında kaydedildi. İl gelirinin gideri karşılama oranı yüzde 28.29, tahsil edilen gelirin tahakkuka oranı ise yüzde 51 olarak bildirildi.

Erzurum Vergi 2020

Erzurum’da 2020 yılında tahakkuk eden 2 milyar 172 milyon TL tutarındaki verginin 1 milyar 479 milyonluk dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 68,11 olarak açıklandı.

Erzurum 2020 Verileri

Erzurum 2020 yılı vergi tahsilat oranı yüzde 68,11 olarak kaydedildi. İl, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 2’inci, tahsil edilen vergide 1, tahsilat oranında ise 7’inci sırada yer aldı.

2020 Tahsilat Oranları Ve Erzurum

Tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum’da yüzde 68,11, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 69,05, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 67,46, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 60,79, Türkiye’de yüzde 77.2 oldu.

Erzurum İhracat 2020

Erzurum’dan 2020 yılı Ocak Aralık ayları kapsamında ise 31 milyon 606 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. İl Aralık ayı kaydında da, Bölge illeri içinde ihracat değeri yüksekliği bazında 5’inci sırada yer aldı.

Erzurum 2020

Erzurum’da 2020 yılı düzeyinde en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 3.6 milyon dolarla Ekim ayı oldu. Verilere göre ilden, ocak ayında 2.3 milyon, şubat ayında 2.2 milyon, mart ayında 2.3 milyon, nisan ayında 1.6 milyon, mayıs ayında 1.5 milyon, haziran ayında 2.5 milyon, temmuz ayında 3.2 milyon, ağustos ayında 2.9 milyon, eylülde 3.3 milyon, ekimde 3.6 milyon, kasımda 3.2 milyon, aralıkta 2.4 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Ocak Aralık Dönemi Ve Erzurum

2020 yılı bütününde Erzurum’dan 31 milyon 606 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 51 milyon 816 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 164 milyon 427 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 712 milyon 367 milyon değerinde ihracat yapıldı.

Erzurum’dan Ülke İhracat Performansı

Erzurum’dan bu yılın Aralık ayı kaydında gerçekleştirilen ihracat bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 142,3’lük düşüşle 2 milyon 800 bin dolardan 2 milyon 453 bin dolara; 2020 yılı bütününde yapılan ihracat da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,43’lük artış ile 27 milyon 863 bin dolardan 31 milyon 606 bin dolara yükseldi.

Ülke Verileri

Erzurum’dan Ocak Aralık ayları arasında ise 50 ülkeyle ihracat yapıldı. İlden 8 ülkeyle yapılan ihracat arttı, 10 ülkeyle yapılan ihracatta ise düşüş görüldü. Erzurum’dan Avrupa kıtasında 26, Amerika Kıtasında 5, Afrika Kıtasında 11 ve Asya kıtasında 8 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

Erzurum 2020 Sektörel İhracat Performansı

2020 aralık ayında 15, yıllık düzeyde ise 20 sektör ihracat gerçekleştirdi. Çimento sektörü 8,7 milyon dolarlık ihracatla en fazla ihracat değerinin üretildiği alan oldu. Çimento sektöründeki ihracat artış oranı yüzde 260,3 oldu.

Erzurum Sektör Verileri

Erzurum’dan Aralık 2020 döneminde en yüksek değerde ihracat kaydeden 5 sektör Madencilik ürünleri, Kimyevi maddeler, Çimento, Demircilik ve Otomotiv endüstrisi oldu. Yıllık düzeyde ise ise en fazla değerde ihracat gerçekleştiren 5 sektör Çimento, kimya, madencilik, otomotiv ve demircilik sektörü olarak sıralandı.

Sektörlerin İhracat Payları

2020 yılında Erzurum’dan 31,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Dönemde ilk 5’de yer alan sektörlerin ihracat payı çimento sektöründe yüzde 27,70, kimya sektörü payı yüzde 20,11, madencilik sektörü payı yüzde 19,8, otomotiv sektörü payı yüzde 13,37, Demir ve demir dışı metaller sektörü payı yüzde 8.31 olarak gerçekleşti.

Erzurum Mükellef

Erzurum’da faal mükellef sayısı 2020 yılında da artışını sürdürdü. Yıllık ölçekte en yüksek oranda faal mükellef sayısı artışı yüzde 8 oranı ile Kurumlar, yüzde 11,97 ile Gelir Stopaj Vergisi faal mükellefi sayısında gerçekleşti.

2020 Verileri

2020 yılı faal vergi mükellefi verilerini paylaştı. Erzurum’da 10 bin 560 Gelir Vergisi, 8 bin 520 Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, 3 bin 335 Kurumlar Vergisi, 15 bin 667 Gelir Stopaj vergisi, 7 bin 257 Gayrimenkul Sermaye İradı ve 13 bin 698 Katma Değer Vergisi(KDV) faal mükellefi bulunduğu bildirildi.

Erzurum Hava Ulaşımı 2020

2020 yılında, Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 858, dış hatlarda 143, toplamda ise 5 bin 1 olarak kaydedildi. Uçuş trafiğinde dış hat payı yüzde 2.85 oranını teşkil etti.

2020 Yılı Yolcu Verileri

DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanı 2020’de 563 bin 185 yolcuya hizmet verdi. Erzurum Havalimanından iniş ve biniş trafiği kapsamında 560 bin 735 iç hat, 2 bin 450 de dış hat yolcusu yararlandı. Havalimanından yararlanan dış hat yolcu sayının toplam yolcu sayısı içindeki payı yüzde 0,43 olarak hesaplandı.

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