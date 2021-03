Vali Okay Memiş’in 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Okay Memiş mesajında şunları kaydetti;

“Aziz ve Kahraman Şehitlerimize en derin ve en kalbi şükranlarımızı sunarken; Bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında huzur ve güven içinde yaşamamıza vesile olan, bayrağımız uğrunda göğsünü siper edip, canlarını hiç düşünmeden feda ederek bu aziz toprakları kanlarıyla sulayan, Aziz Şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz.

Dünya tarihinde eşine az rastlanır kahramanlık mücadelelerinden biri olan Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşamaktayız. Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, yokluk ve imkânsızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu bütün dünyaya göstermesi bakımından tarihi bir kahramanlık destanıdır.

Vatanı ve istiklali için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Türk milleti, tarih boyunca gurur kaynağımız olan, büyük zaferlere imza atmış, canı pahasına verdiği mücadelelerle başka milletlere de emsal olmuş ve cesaret vermiştir.

Çanakkale zaferi bir milletin küllerinden yeniden doğuşunu anlatan bir kahramanlık mücadelesidir. 18 Mart 1915 Çanakkale ZaferiÇanakkale Geçilmez gerçeğini tarihe altın harflerle yazdıran binlerce şehidimizin kanla yazdığı eşine dünyada rastlanmayan bir tarihtir.

Çanakkale Zaferi dünyaya göstermiştir ki, Türk milleti asla esaret altına alınamaz. Milletimizin birlik ve beraberliğine göz dikenler, rezil ve zelil olmaya mahkûmdur. Çanakkale Zaferi Türk tarihinin yeniden yazıldığı mihenk taşlarından biridir.

Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, birlik ve beraberliğimizin ölümsüz sembolleri olan kahraman şehitlerimiz, ülkemizde barış ve huzurun, diğer coğrafyalarda ise mazlum milletlerin umudu olmuştur. Bu vesileyle, her zaman gönlümüzde yaşadınız ve ilelebet de yaşamaya devam edeceksiniz.

Bu duygu ve düşüncelerle, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için, vatan uğrunda canlarını feda eden tüm Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete göçmüş gazilerimizi rahmetle anıyor. Saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Ruhunuz şad, makamınız yüce, mekânınız cennet olsun.”

