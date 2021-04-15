Aziziye Jeotermal Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi için imzalar atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aziziye Jeotermal Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi için imzalar atıldı

İHA

Aziziye Jeotermal Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi için imzalar atıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı “Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı” kapsamında destek almaya hak kazanan “Aziziye Termalle Entegre Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ”projesinin protokolü imzalandı.
KUDAKA hizmet binasında gerçekleşen imza törenine, Ajans Genel Sekreteri Oktay Güven, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Töremen katıldı.
Toplam yatırım tutarı 1,8 milyon TL olan proje kapsamında, Aziziye Belediyesi termal tesislerinin modernizasyonu yapılarak jeotermal fizik tedavi merkezi oluşturulacak. Böylelikle Aziziye’nin zengin termal su kaynakları ilk defa fizik tedavi alanında kullanılacak. Kurulması planlanan merkezde günlük en az 100 hastaya nitelikli ve verimli tedavi uygulanması hedefleniyor.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınma hedefleri arasında yer alan ve nitelikli turizm olarak adlandırılan termal ve sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik 2021 yılı içerisinde hazırlanan 3 projeye yaklaşık 4 milyon TL hibe desteği sağlayacak. Termal ve sağlık turizmine yapılan yatırımlarla bölgede turizmin çeşitlendirilmesi, doğal zenginliklerin ortaya çıkarılması, turizmden elde edilen gelirin ve turist sayısının arttırılması hedefine katkı sunulması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Sekmen: "Erzurum’da amatör futbol kulüplerine önemli yatırımlar yapılacak"
YEREL HABERLER Mehmet Sekmen: "Erzurum’da amatör futbol kulüplerine ...
Erzurum Topları Londra’ya götürülmüş
YEREL HABERLER Erzurum Topları Londra’ya götürülmüş
MNG Expo, Erzurum’da Uluslararası Fuarlar düzenleyecek
YEREL HABERLER MNG Expo, Erzurum’da Uluslararası Fuarlar ...
Aydemir: ‘Hollandalı Wilders’i telin ediyoruz’ Aydemir: ‘İslam düşmanları insanlık düşmanlarıdır’ Aydemir’den muhalefete samimiyet çağrısı Aydemir: Cumhurbaşkanımızla iftihar ediyoruz’ Aydemir’den ‘Milletin Yürek Dili’ vurgusu
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Hollandalı Wilders’i telin ...
Palandöken'de üniversite öğrencilerine son kayak dersi
YEREL HABERLER Palandöken'de üniversite öğrencilerine son kayak ...
Kuş cennetine yüzlerce ekmek attılar
YEREL HABERLER Kuş cennetine yüzlerce ekmek attılar
İşkence edilen köpeğe çocuklar sahip çıktı
YEREL HABERLER İşkence edilen köpeğe çocuklar sahip çıktı
Başkan Orhan’ın hayali gerçek oldu Aziziye’de hastane gibi hizmet verecek
YEREL HABERLER Başkan Orhan’ın hayali gerçek oldu Aziziye’de hastane ...
ATASEM TÜRKAK’a yeniden akredite oldu
YEREL HABERLER ATASEM TÜRKAK’a yeniden akredite oldu
Kıbrıs gazisine son görev
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisine son görev
Erzurum'da iftar öncesi uzayan kuyruklar
YEREL HABERLER Erzurum'da iftar öncesi uzayan kuyruklar
Milletvekili Aydemir: ‘Erzurum Vefa şehridir’ Milletvekili Aydemir siyasi gündemi değerlendirdi
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: ‘Erzurum Vefa ...
Oltu Cağ Kebap Fabrikasında makine ekipmanı kuruluyor
YEREL HABERLER Oltu Cağ Kebap Fabrikasında makine ekipmanı kuruluyor
Eğitim-Bir-Sen’den öğretmenler için aşı talebi
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen’den öğretmenler için aşı talebi
Aydemir Erzurumspor Beşiktaş maçını gündeme taşıdı Aydemir Erzurumspor’a yapılan haksızlığa tepki gösterdi Aydemir: ‘Yazık değil mi Erzurumspor taraftarına? “ Aydemir: ‘İsyan ediyoruz, böyle hakemlik olur mu?
YEREL HABERLER Aydemir Erzurumspor Beşiktaş maçını gündeme ...
İspir lezzetleri ulusal pazara açılıyor
YEREL HABERLER İspir lezzetleri ulusal pazara açılıyor
Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı kadayıf dolması, iftar sofraları için hazır
YEREL HABERLER Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı kadayıf dolması, ...
Curling Süper Lig’in şampiyonu Çelebispor ile Narmanspor oldu
YEREL HABERLER Curling Süper Lig’in şampiyonu Çelebispor ile ...
Emekliler çifte bayram yaşayacak
YEREL HABERLER Emekliler çifte bayram yaşayacak
Erzurum Ticaret Borsası, hükümlü yakınlarına ihtiyaç çeki yardımında bulundu
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası, hükümlü yakınlarına ihtiyaç ...
Çat Belediyesi'nden hizmette bahar seferberliği
YEREL HABERLER Çat Belediyesi'nden hizmette bahar seferberliği
Erzurum’da kar sürprizi
YEREL HABERLER Erzurum’da kar sürprizi
Büyükşehir’in Kıck Boks Takımı Antalya’da destan yazdı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in Kıck Boks Takımı Antalya’da destan ...
Ramazanın vazgeçilmez tatlısı; kadayıf dolması
YEREL HABERLER Ramazanın vazgeçilmez tatlısı; kadayıf dolması