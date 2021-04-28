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Eski hükümlü, hibe desteğiyle 4 inek alıp, iş sahibi oldu

DHA

Eski hükümlü, hibe desteğiyle 4 inek alıp, iş sahibi oldu


Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, 'kasten öldürme' suçundan 8 yıl cezaevinde kalan Yakup Karasungur (31), tahliye edildikten sonra 'Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi' kapsamında aldığı hibeyle 4 inek sahibi olup, hayvancılığa başladı. Devlet desteğiyle kendi işini kuran Kaya, çok mutlu olduğunu söyledi.
Erzurum'un Uzundere İlçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde yaşayan Yakup Karasungur, 'kasten öldürme' suçundan 14 yıl hüküm giydi. Karasungur, 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kalan 1 yıllık cezasını da denetimli serbestlikle tamamladı. Cezaevi günleri sonrası Karasungur, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR'un ortaklaşa düzenlediği 'Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi'ne başvurdu. Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün de destek verdiği Karasungur'a, 'süt sığırcılığı ve besiciliği' projesi kabul edilerek, 38 bin 300 liralık hibe verildi. Hibe desteğiyle 4 büyükbaş alan Karasungur, köyünde hayvancılık yapmaya başladı. Karasungur, beslediği 4 inekten de buzağı aldı. 
'BAŞARABİLİR MİYİM, DİYE DÜŞÜNDÜM'
İnfazını tamamladıktan sonra yaşadıklarını anlatan Yakup Karasungur, "8 yıl cezaevinde yattım. 38 bin 300 lira hibe desteği ile 4 inek aldım. Buzağıları da çoğaltarak, bu işi büyütmek istiyorum. Günlük taze süt elde ediyorum. Kurbanlık için kaliteli buzağı elde ediyorum. Maalesef insanların başına bazı olaylar gelebiliyor. Cezaevinden tahliye olduktan sonra denetimli serbestliğin düzenlediği toplantılara katıldım. Projemi hazırladım ve kabul edildi. Ben de hükümlü olduğum için hibe desteğiyle hayvanlar aldım. En başta başarabilir miyim, diye düşündüm. İŞKUR'a teşekkür ediyorum. Güzel bir destek oldu. Başarılı olduk, herkese tavsiye ediyorum. Her şey sabır ve istek ile olur" diye konuştu.
'101 ESKİ HÜKÜMLÜYE İŞ KURDURULDU'
Ziraat odaları ve sosyal dayanışma vakıflarıyla iyi ilişkiler kurduklarını söyleyen İŞKUR Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu da "Toplantılar düzenleyerek muhtarlarımızı bu toplantılara dahil ettik. Özellikle köylerde projelerimizi duyurmak için muhtarlara ilettik. Tanıtım programlarımızın geri dönüşleri de çok iyi oldu. Hem proje sayısı hem de onaylanan proje anlamında yaklaşık 5 yıl içinde 409 engelliye ve 101 eski hükümlüye iş kurdurmuş olduk. Proje kapsamında toplamda 550 kişiye 21 milyon liralık ödenek aktardık. Özellikle bu durumda olan engelli ve eski hükümlü kardeşlerime sesleniyorum. Web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip ederek başvuru dönemlerini geçirmeden başvuru yapsınlar. Biz de projelerini değerlendirip komisyona sunalım. Devletin sağladığı imkanlardan faydalansınlar" dedi.
Eski hükümlüleri yeniden benzer suçlar işlememeleri için psikososyal ve sosyoekonomik açıdan desteklemek istediklerini vurgulayan Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu ise "Özellikle hükümlülerin desteklenmesi yeniden suç işlemelerinin önünü kapatacaktır, düşüncesiyle yaklaşık 140 hükümlünün hibe desteğinden faydalanması için aracılık ettik. Dolayısıyla 140 hükümlü, hem kendi işini kurmuş oldu hem de başta kendisi olmak üzere ailesi ve toplum için önemli bir adım atmış oldu. Buradan hükümlülerimize seslenelim. Bizler, herkes devletin sağladığı bu imkanlardan eşit seviyede yararlansın, istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2021-04-28 15:50:11

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