Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 38. haftasında BB Erzurumspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 21 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar: (İkinci yarı)

48. dakikada sağ taraftan Emrah’ın ortasında müsait pozisyonda topla buluşan Gomes’in vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

55. dakikada orta sahadan kaptığı topla ilerleyen Gulbrandsen, ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutu kalecide kaldı.

56. dakikada yaşanan karambol sonucu ceza sahası içerisinde Boumal’ın topa elle müdahalesini hakem Fırat Aydınus VAR incelemesinin ardından penaltı olarak değerlendirdi.

59. dakikada penaltı vuruşunun başına geçen Chadli'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 11

68. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Murat’ın şutu kaleci Volkan’da kaldı.

75. dakikada sol taraftan Cenk Ahmet’in yaptığı ortaya iyi yükselen Oltan’ın kafa vuruşu yan direğe çarptıktan sonra dışarı çıktı.

77. dakikada yine sol taraftan Cenk Ahmet’in ortasında arka direkte topla buluşan Emrah’ın yarım volesini Volkan güçlükle dışarı çeldi.

84. dakikada Visca’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Gulbrandsen kaleciyle karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 12



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Erdem Bayık xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Murat xx, Gökhan xx, Hasan xx, Schwechlen xx, Boumal xxx, Obertan xx(Oltan dk. 63 x), Omolo xx (Buğra dk. 64 xx), Emrah xx, Cenk Ahmet xx, Gomes xx

Yedekler: Göktuğ, Butko, Novikovas, Rashani, Bergdich, Teikeu, Özgür, Osman

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Başakşehir: Volkan xx, Ömer Ali xx, Epureanu x, Duarte xx, Mbombo xx (Deniz dk. 73 xx), Mahmut xx, Tolga xx, Visca xx, Berkay xx (Uğur dk. 84 ?), Aleksic xx (Gulbrandsen dk. 46 xxx (Crivelli dk. 90 ?), Chadli xxx (Mehmet Topal dk. 73 xx)

Yedekler: Ahmet, Mert, Ravil

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Emrah (dk. 5) (BB Erzurumspor), Chadli (dk.59), Gulbrandsen (dk. 84) (Medipol Başakşehir)

Kırmızı Kart: Epureanu (dk. 18) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Cenk Ahmet, Emrah (BB Erzurumspor), Deniz, Crivelli ,Volkan (Medipol Başakşehir)

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