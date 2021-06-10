Atletler Erzurum’da ter dökecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atletler Erzurum’da ter dökecek

İHA

Atletler Erzurum’da ter dökecek

Erzurum’da bu yıl 6. kez düzenlenecek olan Sprint Relay Cup ve Balkan Bayrak Şampiyonası, Tokyo Olimpiyatları öncesinde sporcular için son virajda yer almasından dolayı büyük önem taşıyor. Yarışmalara 8 ülkeden 100’den fazla atlet katılacak.
Erzurum’da World Athletics onaylı Sprint Relay Cup ve eş zamanlı olarak 1213 Haziran günlerinde yapılacak Balkan Bayrak Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı, en iddialı takımıyla yarışacak.
Ayyıldızlı Milli Takımlar, Tokyo’da yarışmak için şansının devam ettiği 4x100 ve 4x400 metre erkeklerde Olimpiyat kotasını Erzurum’da netleştirmek için sahne alacak. Yüksek rakımda yer aldığı için sprint branşlarında elverişli koşullar sağlayan Erzurum’da, geçtiğimiz yıllarda 100 metre de dahil olmak üzere birçok Türkiye rekoru kırılmıştı. Yarışmalarda Millilerin bu yılki ana hedef, aynı zamanda Balkan Bayrak Şampiyonası’na da dahil olan 4x100 ve 4x400 metre branşlarında Olimpiyat kotasını elde etmek olacak.
Başta dünya şampiyonu Ramil Guliyev, Olimpiyat üçüncüsü Yasmani Copello, Avrupa 100 metre üçüncüsü ve Türkiye rekortmeni Jak Ali Harvey, Avrupa U20 şampiyonu 4x400 takımı üyeleri olmak üzere Türkiye’nin tüm sprint kadrosu Erzurum’da iki gün boyunca yarışacak.
Balkan Bayrak için Erzurum’a tam kadro gelecek olan Olimpiyat madalyalı Ukrayna, 4x100 metre, 4x400 metre ve 4x400 metre karışık bayrakta kota arayacak. Ayrıca Belarus, İran, Romanya, Lübnan, Katar ve Umman da Olimpiyat şansı devam eden atletleriyle müsabakalara iştirak edecek.
Bireysel müsabakalarda ise 110 metre engellide Türkiye rekortmeni Mikdat Sevler de kendisinden beklenen yeni rekorla birlikte Olimpiyat barajı için kritik bir müsabakaya çıkacak. Müsabakalarda Ramil Guliyev, Yasmani Copello, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Mizgin Ay, Kayhan Özer, Umut Uysal, Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Sinan Ören gibi birçok rekortmen ve Türkiye şampiyonu atlet yarışacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya matematik şampiyonlarından Vali Memiş’e ziyaret
YEREL HABERLER Dünya matematik şampiyonlarından Vali Memiş’e ziyaret
U14’ler bölge birinciliği için koştu
YEREL HABERLER U14’ler bölge birinciliği için koştu
Karataş ve Öz Uzundere’de
YEREL HABERLER Karataş ve Öz Uzundere’de
İş insanları Atatürk Üniversitesini ziyaret etti
YEREL HABERLER İş insanları Atatürk Üniversitesini ziyaret etti
Erzurum bölgede ilk sırada TÜİK 2021 Mayıs dönemi Trafik istatistiklerini paylaştı
YEREL HABERLER Erzurum bölgede ilk sırada TÜİK 2021 Mayıs dönemi ...
Erzurum derbisi nefes kesti
YEREL HABERLER Erzurum derbisi nefes kesti
Triatloncular kışı Alanya’da yazı Erzurum’da geçirecek
YEREL HABERLER Triatloncular kışı Alanya’da yazı Erzurum’da ...
Her yer kuruyor, bu gölün su seviyesi artıyor Kuraklığın yaşandığı Erzurum'da gizemli göldeki artan su seviyesi şaşırtıyor Kuraklığın yaşandığı köyde bir tek o göl kurumadı
YEREL HABERLER Her yer kuruyor, bu gölün su seviyesi ...
Gökhan Seven, Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Gökhan Seven, Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na ...
Burak Okuyucu, "Yaz Bir Kenara" klibiyle dikkat çekti
YEREL HABERLER Burak Okuyucu, "Yaz Bir Kenara" klibiyle dikkat çekti
Gazeteci Uygur’un en mutlu günü
YEREL HABERLER Gazeteci Uygur’un en mutlu günü
Atatürk Üniversitesi’nde coğrafi veri yedeklemesi yapılacak
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nde coğrafi veri yedeklemesi ...
Güney ilçelerinde MHP'ye yoğun ilgi
YEREL HABERLER Güney ilçelerinde MHP'ye yoğun ilgi
Çifte Minareli Medrese için toplanan 2 bin eser restore ediliyor
YEREL HABERLER Çifte Minareli Medrese için toplanan 2 bin eser ...
Türkiye küresel iklim değişikliğinin potansiyel etkileri açısından risk taşıyan ülkeler arasında bulunuyor Küresel iklim değişikliği ve kuraklık endişelendiriyor Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Aksoy: “Hayvanlar ve ekosistemlerin yanı sıra insan toplulukları da ciddi risk altındadır” “Kuraklık, sonuçları dikkate alındığında günümüzde insanoğlunun geleceğini tehdit eden en önemli küresel ve bölgesel çevre sorunlarının başında gelmektedir” “Türkiye'nin 2050 yılında su fakiri bir ülke olacağı öngörülmektedir”
YEREL HABERLER Türkiye küresel iklim değişikliğinin potansiyel ...
Atatürk Üniversitesi, modern hayvan sağlığı hizmetleriyle dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi, modern hayvan sağlığı ...
Bu bayramın gözdesi küçükbaş kurbanlıklar olacak
YEREL HABERLER Bu bayramın gözdesi küçükbaş kurbanlıklar olacak
Milletvekili Aydemir’den Şık’a sert tepki Aydemir: ‘Hiç birinizin gücü yetmez’ Aydemir: ‘Milletimizin ferasetine güveniyoruz’ Aydemir’den Dadaş Bakan Babüroğlu’na vefa
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den Şık’a sert tepki Aydemir: ...
Fotoğraflarıyla hayatı eve sığdırdı birinci oldu
YEREL HABERLER Fotoğraflarıyla hayatı eve sığdırdı birinci oldu
Erzurum çiftçisine anaç koyun keçi desteği
YEREL HABERLER Erzurum çiftçisine anaç koyun keçi desteği
Uzaktan Eğitim Sürecinde Değerler Eğitimi etwinning projesi
YEREL HABERLER Uzaktan Eğitim Sürecinde Değerler Eğitimi etwinning ...
Erzurum'da cirit sporcuları yeniden sahalara döndü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Erzurum'da cirit sporcuları yeniden sahalara döndü ...
MHP standına yoğun ilgi
YEREL HABERLER MHP standına yoğun ilgi
Mağın: “Türk İslam medeniyetini oluşturan argümanlardan birisi hat sanatıdır”
YEREL HABERLER Mağın: “Türk İslam medeniyetini oluşturan ...